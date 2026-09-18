"Akacjowa 38", odc. 965, 966, 967, 968, 969 - streszczenie. Co wydarzy się 28 września - 2 października 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 965. Poniedziałek 28.09.2026

Lolita wreszcie wraca na Akacjową. Antonito chce być z nią sam na sam, ale koleżanki chcą opowiedzieć jej o tym, co się wydarzyło podczas jej nieobecności. Na przyjęciu u doktora Higinia obecność Marii tak przeraża Rosinę, że ucieka do domu i nie chce z niego wychodzić. Felipe chce powierzyć zarządzanie majątkiem Lucii jej wujowi, Joaquinowi.

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"Akacjowa 38" - odcinek 966. Wtorek 29.09.2026

Ksiądz Telmo dowiaduje się od przeora, że Lucia odziedziczyła po markizie kolekcję dzieł sztuki sakralnej, którą arystokrata obiecał kościołowi. Przeor chce, by ksiądz Telmo namówił Lucię, by oddała ją Zakonowi Chrystusa Leżącego. Na mieście pojawiają się plakaty ze zdjęciem Servanda jako sflaczałego starca, który nie zażywa środka na męskość Kolos. Lolita planuje zedrzeć wszystkie plakaty, by Servando nie przeżył dotkliwego zawodu.

"Akacjowa 38" - odcinek 967. Środa 30.09.2026

Rosina dziwnie się zachowuje i nie pozwala swoim domownikom wychodzić z domu. Przyciśnięta przez Susanę zdradza jej, że ma niezałatwioną sprawę z przeszłości z Marią, służącą doktora. Liberto dowiaduje się w szpitalu, że nikt tam o doktorze Baeza nie słyszał. Ramon jest nadopiekuńczy, czym zadręcza Trini. Joaquin wyznaje Felipe, że pracował dla markizów Valmez całe życie. Markiza de Urrutia krytykuje klejnoty wykonane dla niej przez Samuela i nie kupuje żadnego. Fabiana z Agustiną usuwają z murów plakaty z podobizną Servanda, by ten ich nie zobaczył.

"Akacjowa 38" - odcinek 968. Czwartek 1.10.2026

Samuel niszczy klejnoty, których nie kupiła markiza de Urrutia. Trini i Lolita cierpią na silny ból brzucha. Rosina wyznaje Susanie, że zanim poślubiła Maximiliano, Maria była jego kochanką i służyła w domu jego rodziców. A potem źle Rosinę traktowała. Lucia dowiaduje się, że jest córką markiza de Valmez. Choć wuj Joaquin jest temu przeciwny, Lucia daje Samuelowi w prezencie dużą sumę pieniędzy na spłacenie pierwszej raty długu w banku. Maria buntuje Casildę, by nie pozwalała Rosinie wchodzić sobie na głowę, co budzi ostry sprzeciw Fabiany.

"Akacjowa 38" - odcinek 969. Piątek 2.10.2026

Susana wciela w życie plan pozbycia się Marii. Udaje, że została okradziona, a Cesareo wkłada do kieszeni Marii zwitek banknotów. W związku z tym Rosina żąda od Higinia, by pozbył się służącej. Lucia mówi Samuelowi, że jest córką markiza i markizy de Valmez. Higinio przyznaje się Marii, że przegrał w karty 50 peset.

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Jak dobrze znasz czarne charaktery z serialu "Akacjowa 38"? Pytanie 1 z 10 Cayetana to w rzeczywistości córka służącej Fabiany, a nie arystokratka. Prawda Fałsz Następne pytanie