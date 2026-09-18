Zatrzymanie 16-latków w Sosnowcu i Będzinie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę radykalizacji

Zatrzymanie 16-letniego Kacpra K. w Sosnowcu

13 września 2026 roku funkcjonariusze katowickiej Delegatury ABW przy wsparciu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń Agencji wynika, że nastolatek wykazywał dużą aktywność w licznych grupach na komunikatorach Telegram oraz Discord. Utrzymywał on kontakty z osobami powiązanymi ze środowiskami neonazistowskimi oraz ekstremistycznymi. Wstępna analiza zabezpieczonych urządzeń i danych ujawniła materiały o charakterze neonazistowskim, rasistowskim oraz antysemickim. Wśród zgromadzonych przez nastolatka treści znajdowały się również materiały dotyczące zamachów terrorystycznych, masowych zabójstw i tak zwanych samotnych strzelców.

Kolejne ujęcie nastolatka w Będzinie

Dalsza analiza zebranych informacji pozwoliła zidentyfikować drugą osobę, która funkcjonowała w tym samym środowisku i pozostawała w kontakcie z Kacprem K. 16 września 2026 roku funkcjonariusze ABW, w asyście policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, zatrzymali 16-letniego Wiktora Ś. Ustalenia potwierdziły, że był on aktywny w tych samych internetowych grupach co jego rówieśnik z Sosnowca. Podczas prowadzonych czynności mundurowi zabezpieczyli przedmioty z symboliką III Rzeszy. Wiktor Ś. miał wcześniej proponować Kacprowi K. ich sprzedaż.

Decyzje sądu i dalsze działania służb

Po przeprowadzonych czynnościach zapadły pierwsze decyzje dotyczące dalszego losu zatrzymanych nastolatków. Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu Kacper K. został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Z kolei 16-letni Wiktor Ś. trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się obecnie odtwarzaniem sieci kontaktów obu zatrzymanych osób. Funkcjonariusze szczegółowo analizują zabezpieczone urządzenia oraz komunikację internetową nastolatków. Głównym celem tych działań jest ustalenie, w jaki sposób przebiegał proces ich radykalizacji i czy brały w nim udział inne osoby.

Rola ABW w rozpoznawaniu zagrożeń

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje, że proces radykalizacji nie zaczyna się od razu od planowania konkretnych działań. Zjawisko to ma swój początek znacznie wcześniej i wiąże się z treściami, kontaktami oraz środowiskiem, które mogą prowadzić do realnego zagrożenia. Zadaniem Agencji jest rozpoznawanie takich procesów na wczesnym etapie, zanim przerodzą się one w konkretne działanie. W opisywanej sprawie zidentyfikowano środowisko internetowe bezpośrednio związane z propagandą neonazistowską, przemocą i zainteresowaniem zamachami. Obecnie trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej sprawy.

Źródło: Policja.pl