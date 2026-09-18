Hotel Paradise 13. Nowy uczestnik wkracza do gry! Wiktor Borzych kocha taniec i wierzy w znaczenie gwiazd

Hotel Paradise 13. Kim jest Wiktor Borzych?

Wiktor nie lubi udawać kogoś, kim nie jest. Jak sam przyznaje, kiedyś zdarzało mu się zakładać różne maski, ale dziś stawia przede wszystkim na autentyczność. Ceni szczerość i zaufanie, nie przepada natomiast za plotkami oraz niepotrzebnymi konfliktami. 28-latek dużo czasu poświęca również działalności społecznej. W ramach własnej fundacji pomaga seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Hotel Paradise 13. Taniec to jego wielka pasja

Jedną z największych pasji Wiktora jest taniec, a szczególnie bachata. Co ciekawe, na zajęcia zapisał się początkowo z konkretnego powodu – chciał zaimponować dziewczynie. Ostatecznie sam zakochał się w tańcu i został z nim na dłużej. Wiktor lubi również sport i podróże. Po powrocie do domu czekają na niego dwa koty. Interesuje się także astrologią i wierzy, że gwiazdy mogą mieć znaczenie w relacjach między ludźmi.

Hotel Paradise 13. Jakiej partnerki szuka Wiktor?

Nowy uczestnik chce w programie znaleźć kobietę, z którą stworzy prawdziwą więź. Sama chemia i atrakcyjność fizyczna nie są dla niego wystarczające. Ważne są szczerość, zaufanie i bliskość, dlatego nie zamierza od razu przeskakiwać wszystkich etapów poznawania drugiej osoby. Czy Wiktor odnajdzie się w rajskiej willi i znajdzie tam kobietę, z którą połączy go coś więcej? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach "Hotelu Paradise 13".