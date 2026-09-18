Kradzież Mercedesa w Domaszczynie. Wrocławscy policjanci odzyskali auto warte 200 000 złotych

Policyjna obserwacja w miejscowości Domaszczyn

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzili 15 września 2026 roku działania operacyjne na terenie powiatu wrocławskiego. W miejscowości Domaszczyn ich uwagę zwrócił kierowca Volkswagena, którego zachowanie wydało się mundurowym podejrzane. Policjanci zdecydowali się na obserwację mężczyzny, który po zatrzymaniu swojego auta wszedł na teren jednej z prywatnych posesji. Po kilku sekundach wyjechał z niej Mercedesem, co stało się sygnałem do podjęcia natychmiastowej interwencji.

Pościg i zatrzymanie sprawcy kradzieży

Policjanci ruszyli w pościg za odjeżdżającym Mercedesem. Po przejechaniu kilkuset metrów siedzący za kierownicą mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do kompleksu leśnego i porzucił skradzione auto. Kontynuował ucieczkę pieszo, jednak w wyniku działań pościgowych i współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu został zatrzymany. Okazało się, że to 51-letni mieszkaniec Wrocławia, który był już wcześniej znany policji w związku z przestępstwami samochodowymi.

Sprzęt do kradzieży i zwrot odzyskanego pojazdu

W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili przy zatrzymanym specjalistyczny sprzęt służący do kradzieży samochodów. Znaleziono przy nim także tablicę rejestracyjną pochodzącą z innego pojazdu. Skradziony Mercedes został odzyskany tak szybko, że właściciel nie zdążył się zorientować, iż auto zniknęło z jego posesji. Pokrzywdzony został poinformowany o zdarzeniu przez policjantów, którzy niezwłocznie zwrócili mu odzyskane mienie o wartości 200 000 złotych.

Tymczasowy areszt dla 51-letniego wrocławianina

Podejrzanemu o kradzież grozi teraz kara pozbawienia wolności do 10 lat. W piątek 18 września 2026 roku podczas posiedzenia sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Policjanci podkreślają, że oprócz działań operacyjnych istotna jest prewencja. Stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w pojazdach może spowolnić sprawców lub całkowicie zapobiec kradzieży, zwłaszcza jeśli przestępca nie ma wiedzy o ich istnieniu i lokalizacji.

Źródło: Policja.pl