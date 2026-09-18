Ta spódnica z Pepco to hit nadchodzącej jesieni. Kosztuje grosze, a założysz ją do wielu stylizacji

Pepco to nie tylko dodatki do domu - odkryj modową perełkę, która całkowicie odmieni Twoje jesienne stylizacje.

Ta plisowana spódnica w głębokim, czekoladowym odcieniu, łączy elegancję z niezwykłą uniwersalnością i jest prawdziwym hitem sezonu.

Sprawdź, jak stworzyć z nią zarówno swobodne zestawy, jak i te na specjalne okazje, i dlaczego ten element garderoby to absolutny must-have!

Czekoladowy brąz i plisy. Trudno o bardziej jesienne połączenie

Brąz od kilku sezonów jest hitem jesiennych stylizacji. Jest stonowany, elegancki, a przy tym łatwy do połączenia z rzeczami, które wiele osób już ma w szafie. Spódnica z Pepco wyróżnia się dodatkowo plisowanym fasonem, który nadaje całości lekkości. Ten model ma rozkloszowany krój i elastyczne wykończenie w pasie. Została wykonana z materiału przypominającego wyglądem zamsz, który również znakomicie sprawdzi się w jesiennych stylizacjach. Spódnica jest dostępna w pełnej rozmiarówce od XS do XL. Plisowana spódnica z Pepco to idealna propozycja, ponieważ można z nią stworzyć zestaw na szybkie zakupy, czy wykorzystać ją w bardziej eleganckiej stylizacji. W dodatku tę perełkę kupisz za jedyne 45 zł!

Plisowana spódnica na sportowo

Plisowanej spódnicy wcale nie musimy zakładać tylko do eleganckich stylizacji. Jeśli zależy nam na swobodnym stroju, wystarczy połączyć ją z prostym golfem albo gładkim swetrem i sneakersami. To zestaw, który sprawdzi się na co dzień. Można dorzucić skórzaną kurtkę, niewielką torebkę i gotowe. Plisy pozostają głównym elementem stylizacji, a sportowe obuwie przełamuje bardziej elegancki charakter spódnicy. W cieplejszy jesienny dzień dobrym rozwiązaniem mogą być również mokasyny.

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Plisowana spódnica znakomicie sprawdzi się w eleganckim zestawieniu

Jeśli chcemy uzyskać bardziej elegancki efekt, warto sięgnąć po botki. Do tego miękki sweter w kolorze kremowym, beżowym albo złamanej bieli i mamy gotowy jesienny zestaw. Dobrze sprawdzi się również koszula. Włożona częściowo za pasek spódnicy podkreśli talię i pozwoli zachować proporcje sylwetki. Przy takim zestawieniu nie trzeba już wielu dodatków. Wystarczy płaszcz i niewielka torebka. Czekoladowy brąz dobrze komponuje się także z czernią, bordo czy przygaszoną zielenią. Możliwości jest więc całkiem sporo.

Jedna spódnica, kilka zupełnie różnych stylizacji

To właśnie w tym tkwi największa zaleta plisowanego modelu. Nie trzeba kupować całej nowej garderoby. Wystarczy zmieniać górę i buty, aby uzyskać zupełnie inny efekt. Plisowana spódnica w czekoladowym kolorze może być ciekawą alternatywą dla kolejnej pary jeansów. Jest łatwa do wystylizowania, pasuje zarówno do sportowych butów, jak i botków, a jej głęboki brąz świetnie wpisuje się w jesienną paletę kolorów. Warto już dziś wybrać się do Pepco i zakupić tę plisowaną perełkę.

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