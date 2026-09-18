M jak miłość. Ojczym Franka odezwie się z aresztu i zdradzi mu tajemnicę

M jak miłość, odcinek 1945: Wiadomość od Malickiego z aresztu

Chłopiec liczył, że dramatyczne wydarzenia z minionego sezonu na dobre zakończyły koszmar z ojczymem w roli głównej. Malicki wylądował w areszcie za to, że zmuszał Franka do kradzieży i szantażował go zrobieniem krzywdy Dorocie. Przerażony chłopiec przez długi czas bał się przyznać Bartkowi do trudnej sytuacji. Ostatecznie Lisiecki stanął w obronie przybranego syna, choć podczas starcia nad rzeką sam oberwał nożem w rękę. Dopiero po tym dramatycznym incydencie Franek wyjawił prawdę i zyskał pewność, że Bartek traktuje go jak własne dziecko. Wcześniej targały nim ogromne wątpliwości dotyczące akceptacji ze strony męża Doroty. Wydawało się, że wszystko wreszcie zacznie się układać.

M jak miłość, odcinek 1945: Malicki z aresztu wyjawi tajemnicę Frankowi

W nadchodzącym 1945. odcinku „M jak miłość” wyjdzie na jaw, że Malicki ani myśli całkowicie odpuścić. Przebywający za kratkami mężczyzna prześle Frankowi niepokojącą wiadomość z obietnicą wyjawienia ważnego sekretu. Zdenerwowany chłopak od razu postanowi podzielić się tą informacją z Bartkiem. W przeciwieństwie do poprzednich sytuacji, tym razem od razu powie Lisieckim o próbie nawiązania kontaktu. Na ten moment nie wiadomo, czego dokładnie dotyczy tajemnica Malickiego, ale pewne jest, że jego rewelacje ponownie wstrząsną spokojem rodziny.

M jak miłość, odcinek 1945: Kłopoty w rodzinie Lisieckich?

Lisiecki na pewno nie zostawi chłopca bez wsparcia, mając w pamięci jego niedawny, paraliżujący strach przed ojczymem i długo skrywane groźby. Tym razem jednak uwięziony mężczyzna może dysponować wiedzą, która zaskoczy samego Franka. Możliwe, że sprawa dotyczy nieznanych dotąd faktów z jego przeszłości lub mrocznych, rodzinnych sekretów. Prawda o ukrytych motywach Malickiego wyjdzie na jaw w najbliższych odcinkach.

Kiedy emisja 1945. odcinka „M jak miłość” w TVP2?

Najnowszy 1945. odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Telewidzowie będą mogli go obejrzeć na antenie TVP2 o godzinie 20.50.

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