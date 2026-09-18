M jak miłość, odc. 1946: Marysia ukryje prawdę po zdradzie Artura. Będzie cierpiała na ślubie Natalki

Marysia w 1946. odcinku "M jak miłość" będzie ukrywać dramat w dniu ślubu Natalki

W 1946. odcinku "M jak miłość" Marysia zderzy się z potężnym kryzysem życiowym, próbując odnaleźć się po odkryciu zdrady Artura, a jednocześnie towarzyszyć Natalce w jej wielkim dniu. Rogowska nie będzie mogła skupić się na bolesnych wydarzeniach z przychodni, ponieważ Natalka będzie gotowa do ślubu z Adamem (Patryk Szwichtenberg). Marysia będzie wspierać bratanicę przed ceremonią i starać się uczestniczyć w rodzinnej radości, chociaż w głowie będzie miała tylko zdradę męża.

Wcześniej Marysia miała nadzieję, że problemy małżeńskie uda się rozwiązać. Artur jednak stawał się coraz bardziej odległy, a jego relacja z Joanną zaszła zbyt daleko. W 1945. odcinku "M jak miłość" prawda ujrzy światło dzienne, gdy Marysia nakryje męża z kochanką w przychodni.

Marysia w "M jak miłość" będzie udawać przed rodziną w dniu ślubu Natalki

Marysia postara się, by jej prywatny dramat nie popsuł Natalce tego ważnego dnia. Wszystko wskazuje na to, że w 1946. odcinku "M jak miłość" będzie udawać, że wszystko jest w porządku. Rogowska będzie musiała ukrywać swoje cierpienie przed najbliższymi po czynie Artura, co okaże się ogromnym wyzwaniem. Nie dość, że zjawi się na ślubie krótko po zdemaskowaniu zdrady, to jeszcze będzie zmuszona spotkać tam swojego męża. Artur również pojawi się na uroczystości, a w siedlisku będą obecne Agnes (Amanda Mincewicz) i Basia (Karina Woźniak). Z tego powodu ich spotkanie będzie nieuniknione.

Marysia w 1946. odcinku "M jak miłość" zachowa w tajemnicy rozstanie z Arturem

Najtrudniejsze dla Marysi będzie uczestnictwo w rodzinnym święcie w momencie, gdy jej poczucie bezpieczeństwa uległo zniszczeniu przez zdradę Artura. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach podzieli się z rodziną bolesną prawdą. Wygląda na to, że w 1946. odcinku "M jak miłość" szczęście Natalki będzie dla niej priorytetem, pomimo własnych, narastających problemów.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!