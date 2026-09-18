Zatrzymanie w Pruszczu Gdańskim. W mieszkaniu 37-latka znaleziono broń i granat

Kontrola na ulicach Pruszcza Gdańskiego

Wieczorem 14 września 2026 roku funkcjonariusze z wydziału prewencji komendy w Pruszczu Gdańskim podjęli interwencję wobec 37-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna zachowywał się nerwowo na widok mundurowych, a w trakcie rozmowy policjanci poczuli od niego zapach marihuany. Funkcjonariusze zauważyli również, że legitymowany próbował zniszczyć zawiniątko ukryte w paczce papierosów. Po sprawdzeniu zawartości opakowania okazało się, że w środku znajdowała się marihuana, co stało się powodem zatrzymania i przewiezienia mężczyzny do jednostki Policji.

Broń i granat w bloku mieszkalnym

Następnego dnia rano, 15 września 2026 roku, policjanci kryminalni przeprowadzili przeszukanie w miejscu zamieszkania zatrzymanego mężczyzny. Wewnątrz lokalu mundurowi znaleźli przedmiot przypominający broń palną oraz przedmiot przypominający granat ręczny, a także kolejne narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany. Ze względu na realne zagrożenie spowodowane tym znaleziskiem podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji 72 osób z 75 mieszkań znajdujących się w bloku. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników oraz techników kryminalistyki, którzy zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty.

Neutralizacja granatu bojowego na poligonie

Przedmiot przypominający granat został przewieziony specjalistycznym pojazdem na teren poligonu wojskowego w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Wykonany tam eksperyment potwierdził, że był to granat bojowy, który następnie został zneutralizowany przez specjalistów. Jednocześnie biegli przebadali pozostałe zabezpieczone dowody, a badanie laboratoryjne wskazało, że odnaleziony przedmiot to pistolet wraz z ostrą amunicją. Ekspertyza zabezpieczonych substancji odurzających wykazała, że mężczyzna posiadał ponad 100 gramów marihuany oraz niemal 50 gramów amfetaminy.

Areszt dla 37-letniego mieszkańca miasta

Zatrzymany 37-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz przechowywanie bez wymaganego zezwolenia przedmiotu wybuchowego, broni i amunicji. Sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela i zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na 3 miesiące. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat więzienia, natomiast za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl