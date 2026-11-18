Intrygi Arkadiusza Czerepacha w serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"

Dotychczasowe zapowiedzi przedpremierowe oraz oficjalny zwiastun nowych odcinków "Rancza" prowadzą do jednego wniosku. Arkadiusz Czerepach, znany jako czołowy intrygant z Wilkowyj oraz mistrz politycznych manipulacji dążący po trupach do celu, zdobędzie szczyty władzy i nie cofnie się przed niczym.

W nadchodzącej odsłonie "Rancza. Zemsta wiedźm" na własnej skórze odczuje to nie tylko sam prezydent Paweł Kozioł. Brutalne metody nowego szefa rządu dotkną również mieszkańców Wilkowyj, ponieważ premier Czerepach zorganizuje tam obławy na niewinnych obywateli pod pretekstem zaprowadzania porządku.

„Polityka to jest z definicji brudne świństwo! Tak było, jest i będzie!” - ogłasza Czerepach w jednym ze zwiastunów nowego "Rancza".

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Spisek premiera Czerepacha i prezydenta Kozioła w "Ranczo. Zemsta wiedźm"

To jednak dopiero początek politycznych gier. Krótko przed debiutem "Rancza. Zemsta wiedźm" Telewizja Polska opublikowała fragment otwierającego odcinka. W tej scenie kierujący rządem Czerepach wpada na kolejny przebiegły pomysł, chcąc utrzymać prezydenta Kozioła na czele państwa po upływie dziesięciu lat urzędowania. Przebiegły polityk kieruje się w tej sprawie oczywiście własnym interesem.

„Konstytucję się zmieni i trzecią kadencję ci załatwię!” - proponuje szef rządu. „Na co mi ta trzecia kadencja?” - odpowiada prezydent Paweł Kozioł. Głowa państwa zmaga się z wyrzutami sumienia, że dotychczas nic nie zrobiła dla Polski, dlatego ostatecznie odrzuca udział w spisku uknutym przez Czerepacha.

Kiedy premiera 11. sezonu "Ranczo. Zemsta wiedźm" w TVP1?

Pierwszy odcinek jedenastego sezonu, noszącego tytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm", zostanie wyemitowany w niedzielę, 6 grudnia 2026 roku o godzinie 20.25 na antenie TVP1. Kolejne części tej historii widzowie będą mogli oglądać w następne niedziele, a cała nowa seria zamknie się w sześciu epizodach.

Ranczo. Zemsta wiedźm. Przebiegły plan Czerepacha! Załatwi Koziołowi trzecią kadencję?