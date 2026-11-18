„M jak miłość”, odcinek 1961. Artur znów odwiedzi Barbarę w domu Mostowiaków

W 1961. odcinku „M jak miłość” Artur ponownie pojawi się w Grabinie po tym, jak Marysia przystała na to, by sprawował opiekę nad osłabioną Barbarą. Rogowska podjęła taką decyzję ze świadomością, że seniorka rodu Mostowiaków tylko przed zięciem otwarcie przyzna się do swojego prawdziwego samopoczucia. Przeczucie całkowicie ją nie zawiedzie.

W rezultacie już w 1961. odcinku „M jak miłość” Barbara otworzy się przed Arturem i wyjawi mu powody swojego kiepskiego stanu oraz trapiące ją dolegliwości.

- „Bardzo tęsknię za tymi starymi czasami” – przyzna mu Barbara.

22

Rogowski w 1961. odcinku „M jak miłość” poszuka wsparcia u teściowej

Słowa teściowej w 1961. odcinku „M jak miłość” spotkają się z pełnym zrozumieniem Artura. Lekarz będzie miał świadomość, że sam doprowadził do obecnego kryzysu i ponosi bezpośrednią winę za przygnębienie seniorki, za którą również będzie bardzo tęsknił. Podobną pustkę odczuwa z powodu braku kontaktów z Basią (Karina Woźniak) oraz Agnes (Amanda Mincewicz), które na wieść o jego kolejnym romansie jednoznacznie opowiedziały się po stronie zdradzonej Marysi.

- „Najbardziej to ja za rodziną tęsknię” – przyzna jej Artur.

Wypowiadając te słowa w 1961. odcinku „M jak miłość”, pozornie skruszony Rogowski spojrzy na Barbarę w oczekiwaniu na wsparcie i dawną życzliwość. Reakcja Mostowiakowej jasno pokaże jednak zięciowi, że sam zapracował sobie na odrzucenie przez bliskich. Tym bardziej, że motywy kierujące lekarzem nadal będą dalekie od szczerości.

„M jak miłość”, odcinek 1961. Marysia nakryje Artura z kochanką i złoży pozew o rozwód

Prawdziwe oblicze lekarza wyjdzie na jaw jeszcze w 1961. odcinku „M jak miłość” podczas jego schadzki z kochanką, która zażąda wreszcie konkretnych deklaracji dotyczących ich wspólnego życia. Joanna wprost zapyta partnera, czy zdecydowałby się na powrót do domu i rodziny, gdyby tylko Marysia mu na to pozwoliła. Rogowski stanowczo wykluczy taki scenariusz.

- „A gdyby teraz twoja żona pozwoliła ci wrócić, wróciłbyś?” – spyta go Joanna.

- „Przecież wiesz, że nie...” – zapewni ją Artur.

Ta rozmowa w 1961. odcinku „M jak miłość” całkowicie obnaży fałsz wcześniejszych wyznań Artura przed Barbarą. Marysia nie pozwoli się jednak dłużej oszukiwać, zwłaszcza gdy osobiście przyłapie męża na spotkaniu z Joanną. To wydarzenie ostatecznie przekreśli ich małżeństwo, a Rogowska podejmie decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego i definitywnym rozstaniu z niewiernym partnerem.

Kiedy oglądać 1961. odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Emisję 1961. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.