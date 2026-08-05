"1670". 4. sezon powstanie? Oto co wiemy o przyszłości polskiego hitu Netflixa

"1670" to jedna z trzech głów współczesnej polskiej komedii (pozostałymi są "The Office PL" i "Emigracja/Edukacja XD). Nowe odcinki zadebiutowały w Netflixie raptem niecały rok po poprzedniej turze, co - jak na obecną sytuację na rynku - jest niemal ewenementem. Trzeci sezon za nami, a co z czwartym? Powstanie? Nie powstanie?

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA

"1670" - o 3. sezonie słów kilka

Akcja trzeciego sezonu "1670" rozpoczyna się niedługo po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze. Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów.

Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu… Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan?

Trzeci rozdział losów bohaterów "1670" jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca – Warszawa, dwory królewskie, plenery. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie - mówi Kordian Kądziela, jeden z reżyserów "1670".

PRZECZYTAJ TEŻ: "1670". Widziałam 3. sezon i nie mam dobrych wieści - RECENZJA

"1670" - 4. sezon powstanie?

Przyszłość "1670" nie jest obecnie znana, gdyż Netflix milczy jak grób w temacie ewentualnego sezonu czwartego. Nie oszukujmy się jednak - nie zabija się kury znoszącej złote jaja. "1670" wciąż rozpala serca widzów nie tylko w Polsce (serial jest prawdziwym hitem zagranicznego TikToka), a trzeci sezon z całkowitą pewnością obejrzy się wspaniale. Zamówienie czwartego jest zatem tylko kwestią czasu, zwłaszcza, że historia Adamczewskich bynajmniej nie wydaje się zakończona.