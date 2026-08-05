Klan. Bożenka rozstanie się z mężem? Heniutka brutalnie podsumuje zdradę Miłosza

Bolek dostrzeże „zamrażarkę” między Bożenką a Miłoszem

W 4728. odcinku serialu „Klan” Bolek (Krzysztof Janczar) postanowi złożyć wizytę w kwiaciarni i kawiarni synowej. Jego głównym celem będzie rozmowa z Bożenką (Agnieszka Kaczorowska) o jej przyszłości z Miłoszem (Konrad Darocha). Starszy mężczyzna będzie miał nadzieję na pozytywne wieści, jednak spotkanie szybko rozwieje jego złudzenia.

Gdy Bolek wróci do domu, Heniutka (Małgorzata Sadowska) natychmiast zauważy jego zły nastrój. Rozmowa między małżonkami szybko ujawni powód jego przygnębienia. Bolek szczerze przyzna, że martwi go dystans, jaki zauważył między synem a synową. Wprost nazwie ich relację chłodną i oceni, że nie tak powinno wyglądać małżeństwo po powrocie pod jeden dach.

– Widzę po minie, że rozmowa średnio ci się udała…

– Miałem okazję chwilę z nią pogadać. Tak od serca

– Siedzą przy jednym stole, niby wszystko normalnie, ale przecież między nimi jest lód… zamrażarka! Nie tak to powinno wyglądać.

Zdrada Miłosza wciąż jest świeżą raną

Mimo że Bożenka zgodziła się na powrót męża, odbudowanie zaufania po zdradzie okazuje się niezwykle skomplikowane. Powrót do wspólnego życia nie oznacza automatycznego powrotu do dawnej bliskości.

Bolek zauważy, że dystans synowej jest wciąż bardzo wyraźny, a Heniutka ze zrozumieniem skomentuje jej postawę. Zdaniem teściowej, rany po takim ciosie potrzebują mnóstwo czasu, a samo wybaczenie nie zamazuje bólu wywołanego przez partnera.

– Ona go cały czas trzyma na dystans

– Trudno jej się dziwić.

Heniutka stanowczo ucina powrót do błędów męża

Podczas rozmowy o problemach młodych, Bolek nieoczekiwanie przywoła ich własne małżeńskie kryzysy. Przypomni Heniutce, że sam w przeszłości dopuścił się zdrady, a mimo to otrzymał od niej drugą szansę.

Heniutka jednak szybko sprowadzi go na ziemię, sugerując, by nie wracał do tamtych chwil. Jej słowa, podkreślające różnicę między wybaczeniem a zapomnieniem, staną się gorzkim, ale trafnym podsumowaniem sytuacji Bożenki, która walczy o małżeństwo, ale wciąż zmaga się z ogromnym bólem.

– Ja też nie byłem święty, a ty mi wybaczyłaś

– Może nie wracajmy do tego... bo się jeszcze rozmyślę.

– Takie rzeczy można wybaczyć, ale nie zapomnieć.

Czas i cierpliwość to klucz do odzyskania zaufania w „Klanie”

W końcówce dyskusji Heniutka uświadomi Bolkowi, że naciskanie na Bożenkę to zły pomysł. Jej zdaniem, jedynym ratunkiem dla tego małżeństwa jest wsparcie dla zranionej żony, a nie popędzanie jej do powrotu do „normalności”.

Z tych słów najbardziej powinien wyciągnąć wnioski Miłosz. Jeśli zależy mu na uratowaniu związku, musi uzbroić się w cierpliwość i zrozumieć, że powrót dawnego zaufania zajmie jeszcze bardzo dużo czasu.

– Nie ciebie trzeba teraz wspierać, tylko Bożenkę. Na trudną przeszłość jest jedno lekarstwo – czas. I cierpliwość.

Gdzie oglądać nowy odcinek serialu „Klan”?

Dalsze losy małżeństwa Bożenki i Miłosza poznamy wkrótce, jak podaje Interia. Odcinek numer 4728 serialu „Klan” zostanie wyemitowany we wtorek 8 września o 18:00 na antenie TVP1.

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