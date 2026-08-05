"Kandydaci Śmierci" – dokument, który udowadnia, że najpiękniejsze historie pisze życie

Są filmy dokumentalne, które opowiadają historię swoich bohaterów, i są takie, które pozwalają widzowi poczuć się częścią ich świata. "Kandydaci Śmierci" zdecydowanie należą do tej drugiej kategorii. Maciej Cuske przez kilkanaście lat towarzyszył swojemu synowi i jego dwóm przyjaciołom podczas corocznych wypraw, których celem było nakręcenie kolejnego amatorskiego horroru. Z pozoru to tylko wakacyjna zabawa grupy zapaleńców. W rzeczywistości staje się jednak czymś znacznie większym – opowieścią o dojrzewaniu, lojalności i nieuchronnym upływie czasu.

Z filmu o potworach powstał film o ludziach

Trzech chłopców i ojciec jednego z nich ruszają w podróż, by wspólnie realizować własne horrory. Z roku na rok powstają kolejne odcinki amatorskiej serii, a wyjazdy stają się tradycją, na którą wszyscy czekają.

Z czasem okazuje się jednak, że kamera rejestruje coś znacznie cenniejszego niż fikcyjne historie o potworach. Uchwycone zostają zmieniające się relacje, pierwsze dorosłe decyzje, sukcesy, rozczarowania i rozmowy, które z biegiem lat nabierają zupełnie innego znaczenia. Projekt filmowy staje się pretekstem do podtrzymywania przyjaźni i budowania więzi między ojcem a synem.

Dokument o przemijaniu (który nie przygnębia)

Największą siłą filmu jest jego autentyczność. Cuske nie próbuje tworzyć sensacji ani wymuszać emocji. Pozwala bohaterom być sobą – śmiać się, żartować, kłócić, milczeć i mówić o tym, co naprawdę ich boli. Dzięki temu dokument pozostaje niezwykle szczery i wiarygodny.

Choć motyw przemijania jest obecny niemal w każdej scenie, film nie pozostawia widza z poczuciem smutku. Wręcz przeciwnie – przypomina, że warto pielęgnować relacje, zanim codzienność, obowiązki i dorosłe życie zaczną skutecznie odbierać nam wspólny czas. To opowieść pełna nostalgii, ale jednocześnie lekka i często bardzo zabawna.

Męskość bez masek

"Kandydaci Śmierci" są również ciekawym głosem w rozmowie o współczesnej męskości. Bohaterowie nie udają niezniszczalnych twardzieli. Potrafią mówić o emocjach, okazywać sobie wsparcie i nie wstydzą się czułości wobec najbliższych. Ich relacja pokazuje, że siła nie polega na ukrywaniu uczuć, lecz na odwadze, by je wyrażać.

To obraz mężczyzn, którzy dorastają nie tylko do kolejnych życiowych ról, ale również do szczerości wobec siebie nawzajem.

90 minut śmiechu, wzruszeń i wspomnień

„Kandydaci Śmierci” to zapis wyjątkowego projektu, który z dziecięcej zabawy przeobraził się w wieloletni rytuał oparty na pasji i przyjaźni. Bohaterowie dorastają, zmieniają się ich priorytety i plany, ale mimo coraz większej liczby obowiązków nadal znajdują czas, by wspólnie stworzyć kolejny film. Właśnie ta konsekwencja i wierność tradycji robią największe wrażenie.

Z licznych podróży, rozmów i amatorskich ujęć powstał dokument, który opowiada nie tylko o walce o zachowanie przyjaźni, ale także o próbie zatrzymania beztroskich chwil, których w dorosłym życiu jest coraz mniej.

"Kandydaci Śmierci" to jeden z tych dokumentów, które zostają z widzem na długo po zakończeniu seansu. Nie spektakularnymi wydarzeniami czy efektownymi zdjęciami, ale prawdą i emocjami. To historia o tym, że czas płynie nieubłaganie, ludzie się zmieniają, a dziecięce marzenia często ustępują miejsca dorosłym obowiązkom. Są jednak relacje, o które warto walczyć – nawet jeśli jedynym pretekstem do spotkania ma być nakręcenie kolejnego amatorskiego horroru.

Jeśli szukacie filmu, który jednocześnie rozbawi, wzruszy i skłoni do refleksji nad własnym dzieciństwem oraz ludźmi, z którymi je dzieliliście, "Kandydaci Śmierci" będą doskonałym wyborem. To półtorej godziny pełna śmiechu, wzruszeń i cichej nostalgii – przypomnienie, że najcenniejsze historie powstają nie przed kamerą, lecz pomiędzy ludźmi.

"Kandydaci śmierci". Scenariusz i reżyseria: Maciej Cuske, zdjęcia: Tomasz Pawlik, montaż: Katarzyna Orzechowska. Premiera kinowa: 7 sierpnia 2026.