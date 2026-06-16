Dlaczego Herve Renard przejmuje reprezentację Tunezji?

Tunezyjska telewizja ogłosiła, że Sabri Lamouchi odchodzi z roli trenera reprezentacji po osiągnięciu porozumienia w sprawie rozwiązania jego kontraktu. Jego miejsce zajmie Herve Renard, francuski szkoleniowiec, który wkrótce dołączy do zespołu na zgrupowaniu, aby przygotować drużynę do kolejnych meczów.

Oficjalne ogłoszenie o nowym trenerze

Prezes Tunezyjskiego Związku Piłki Nożnej Moez Nasri ogłosił, że osiągnięto oficjalne porozumienie z francuskim trenerem Herve Renardem, który będzie prowadził reprezentację do końca mistrzostw świata 2026 – poinformował tunezyjski nadawca publiczny. - Renard przybędzie we wtorek do Monterrey, gdzie poprowadzi pierwszy trening z reprezentacją stacjonującą w Meksyku podczas turnieju – dodał.

Renard – doświadczony trener z sukcesami

57-letni Herve Renard, mający polskie korzenie, to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w afrykańskim futbolu. W swojej karierze prowadził zespoły takie jak Zambia, Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, a także Arabię Saudyjską w latach 2019-2023 oraz od 2024 do kwietnia tego roku. Dwukrotnie triumfował w Pucharze Narodów Afryki – w 2012 roku z Zambią i w 2015 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Przyszłość reprezentacji Tunezji na MŚ 2026

Tunezja w ramach rozgrywek grupy F zmierzy się jeszcze z Japonią 21 czerwca oraz z Holandią 26 czerwca. Zmiana na stanowisku trenera ma na celu poprawę wyników i lepsze przygotowanie drużyny do nadchodzących spotkań. Herve Renard ma nadzieję wprowadzić nowe strategie, które pomogą Tunezji osiągnąć sukces na mistrzostwach świata.

Źródło PAP.