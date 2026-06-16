Zmiana trenera w trakcie MŚ 2026. Herve Renard leci do Meksyku objąć reprezentację Tunezji

PAP
PAP
2026-06-16 9:00

Tunezyjska telewizja ogłosiła, że Sabri Lamouchi opuścił stanowisko trenera reprezentacji po porozumieniu dotyczącym rozwiązania kontraktu. Francuski szkoleniowiec Herve Renard przejmie jego obowiązki, przygotowując drużynę do nadchodzących meczów mistrzostw świata 2026.

Herve Renard obejmie Tunezję w trakcie MŚ 2026
Autor: PAP/EPA/Miguel Sierra/Kirill Venediktov/ PAP

Dlaczego Herve Renard przejmuje reprezentację Tunezji?

Tunezyjska telewizja ogłosiła, że Sabri Lamouchi odchodzi z roli trenera reprezentacji po osiągnięciu porozumienia w sprawie rozwiązania jego kontraktu. Jego miejsce zajmie Herve Renard, francuski szkoleniowiec, który wkrótce dołączy do zespołu na zgrupowaniu, aby przygotować drużynę do kolejnych meczów.

Oficjalne ogłoszenie o nowym trenerze

Prezes Tunezyjskiego Związku Piłki Nożnej Moez Nasri ogłosił, że osiągnięto oficjalne porozumienie z francuskim trenerem Herve Renardem, który będzie prowadził reprezentację do końca mistrzostw świata 2026 – poinformował tunezyjski nadawca publiczny. - Renard przybędzie we wtorek do Monterrey, gdzie poprowadzi pierwszy trening z reprezentacją stacjonującą w Meksyku podczas turnieju – dodał.

Renard – doświadczony trener z sukcesami

57-letni Herve Renard, mający polskie korzenie, to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w afrykańskim futbolu. W swojej karierze prowadził zespoły takie jak Zambia, Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, a także Arabię Saudyjską w latach 2019-2023 oraz od 2024 do kwietnia tego roku. Dwukrotnie triumfował w Pucharze Narodów Afryki – w 2012 roku z Zambią i w 2015 z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Przyszłość reprezentacji Tunezji na MŚ 2026

Tunezja w ramach rozgrywek grupy F zmierzy się jeszcze z Japonią 21 czerwca oraz z Holandią 26 czerwca. Zmiana na stanowisku trenera ma na celu poprawę wyników i lepsze przygotowanie drużyny do nadchodzących spotkań. Herve Renard ma nadzieję wprowadzić nowe strategie, które pomogą Tunezji osiągnąć sukces na mistrzostwach świata.

Źródło PAP.

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