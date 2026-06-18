Jakie zmiany szykuje rząd dla lekarzy?

Rząd przedstawił projekt ustawy, który umożliwi zbieranie szczegółowych informacji o wynagrodzeniach lekarzy, powiązanych z ich numerem PESEL lub prawem wykonywania zawodu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dąży do tego, aby głosowanie nad tym projektem odbyło się jeszcze podczas trwającego posiedzenia izby. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie ma możliwości przypisania zarobków z różnych umów do jednej osoby.

Dane o zarobkach lekarzy specjalistów

Na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia przedstawiono dane z lutego 2026 roku dotyczące zarobków lekarzy. 73 proc. lekarzy specjalistów pracuje na podstawie kontraktów. Taki lekarz działa jako niezależny wykonawca, wystawiając faktury za swoje usługi. Szpitale różnie rozliczają się z lekarzami kontraktowymi, w zależności od umów. Z danych wynika, że 51 proc. lekarzy na kontraktach rozlicza się na podstawie przepracowanych godzin, a 34 proc. na podstawie wykonanych procedur.

Jakie są zarobki lekarzy na kontraktach?

Mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto na kontraktach wynosi 25 595 zł. Ponad 20 proc. lekarzy zarabia od 10 do 15 tys. zł miesięcznie. Zaledwie 1,2 proc. lekarzy, czyli około 625 osób, otrzymuje wynagrodzenie przekraczające 100 tys. zł miesięcznie. Najwyższe wynagrodzenia osiągają specjaliści wykonujący najbardziej cenione przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedury, o które szpitale rywalizują.

Lekarze mogą mieć kilka kontraktów z różnymi szpitalami. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przyznaje, że nie ma praktyki ewidencjonowania czasu pracy w ramach umów kontraktowych. Mediana wynagrodzenia lekarzy specjalistów na umowie o pracę to 23 666 zł brutto miesięcznie. Blisko 37 proc. lekarzy zarabia od 10 do 20 tys. zł brutto miesięcznie, a tylko 0,2 proc. przekracza 100 tys. zł brutto miesięcznie.

Jak długo trwa kształcenie lekarza specjalisty?

Aby zostać lekarzem specjalistą, potrzeba co najmniej 12 lat edukacji. W tym okresie zawierają się sześcioletnie studia, 13-miesięczny staż oraz kilkuletnie szkolenie specjalizacyjne. Najmniej zarabiają lekarze na początku swojej kariery. Od lipca minimalne wynagrodzenie lekarza bez specjalizacji wyniesie 10 595 zł brutto, a lekarza stażysty 8 458 zł brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego doliczane są dodatki za dyżury nocne, niedziele, święta oraz nadgodziny.

Media ostatnio nagłośniły przypadek lekarza w trakcie specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który w 2025 roku zarobił 1,6 mln zł. Kacprzyk, będący również radnym Koalicji Obywatelskiej, pracował w Warszawskim Szpitalu Południowym. Po ujawnieniu tej sytuacji zrezygnował z członkostwa w partii.

Ministerstwo Zdrowia już w kwietniu planowało zbieranie danych o wynagrodzeniach lekarzy z użyciem numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. W poprzednich miesiącach dyskutowano o rozwiązaniach, które miałyby ograniczyć możliwość zawierania kontraktów określających zarobki jako procent od procedury. Proponowano także, by lekarz na kontrakcie pracował w jednym głównym szpitalu, a pracodawca musiałby wyrazić zgodę na pracę w innym miejscu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wspomniała o możliwym wprowadzeniu limitu w budżecie szpitala na wynagrodzenia, który miałby wynosić 60-70 procent.

Źródło PAP.