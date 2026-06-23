Prezydent Nawrocki w Turcji. Spotkanie z Erdoganem i rozmowy o roli Polski

Cele wizyty prezydenta Nawrockiego w Turcji

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął swoją wizytę w Turcji od ceremonii złożenia wieńca w Mauzoleum Ataturka. To symboliczne wydarzenie otworzyło serię spotkań, które mają kluczowe znaczenie dla polsko-tureckiej współpracy. Następnie prezydent udał się do siedziby Aselsan, największej tureckiej firmy zajmującej się elektroniką obronną. W grudniu ubiegłego roku Polska podpisała z Aselsan umowę na dostawę systemów walki radioelektronicznej, które będą częścią programu San, wzmacniającego polski system obrony powietrznej. Umowa, której wartość wynosi około 2 miliardy złotych, ma być realizowana do 2035 roku.

O czym będą rozmawiać prezydenci Nawrocki i Erdogan?

Kulminacyjnym punktem wizyty będzie spotkanie z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, podkreślił przed wylotem do Ankary, że rozmowy będą koncentrować się na nadchodzącym lipcowym szczycie NATO oraz kwestiach bezpieczeństwa.

Na tę wizytę można spojrzeć nie tylko jako na przygotowanie do szczytu NATO, ale także jako na element kampanii informacyjnej co do priorytetów Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście grupy G20 i kampanii budującej szersze poparcie dla naszego dalszego uczestnictwa w formacie G20 (...). Liczymy na to, że nasi tureccy historycznie sojusznicy i partnerzy będą popierać nasze ambicje w zakresie grupy G20 – zaznaczył Przydacz.

Jakie są plany prezydenta Nawrockiego w Turcji?

Podczas wizyty w Turcji, prezydentowi Nawrockiemu towarzyszą również eksperci z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, co umożliwi rozmowy na temat współpracy przemysłów zbrojeniowych obu krajów. W środę prezydent odwiedzi bazę w Incirlik, gdzie stacjonuje polski kontyngent wojskowy. Kontyngent ten został uruchomiony w maju 2021 roku, jako odpowiedź na apel Turcji do sojuszników z NATO o wsparcie w obliczu pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa w regionie. 95 żołnierzy i pracowników kontyngentu prowadzi działania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji w obszarze wschodniego akwenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Ich głównym zadaniem są loty patrolowo-rozpoznawcze i przekazywanie materiałów do Dowództwa Sił Morskich NATO.

Źródło PAP.