• Model Xiaomi 18 Pro wprowadza na rynek innowacyjny wyświetlacz Xiaomi Back Display na tyle obudowy, co całkowicie zmienia sposób robienia selfie i korzystania ze smartfona.

• Urządzenia posiadają podwójny aparat 200 MP stworzony z marką Leica oraz funkcje sztucznej inteligencji, które umożliwiają nagrywanie w 8K i tłumaczenie rozmów na żywo.

• Za rekordową wydajność odpowiada najnowszy procesor Snapdragon® Dual 8 Elite, wspierany przez pojemne baterie z technologią ultraszybkiego ładowania o mocy 100 W.

• Polskie ceny serii Xiaomi 18 Pro startują z poziomu 5999 zł, a w promocji na start można odebrać hulajnogę elektryczną lub odkurzacz za złotówkę.

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Xiaomi 18 Pro i funkcja Xiaomi Back Display. Jak działają dwa ekrany w smartfonie?

Koniec z obracaniem telefonu w celu wykonania idealnego selfie głównym obiektywem. Nowa seria Xiaomi 18 Pro pozwala także na wygodne przypięcie karty pokładowej na lotnisku bezpośrednio na tylnej obudowie. Wszystko to staje się możliwe, ponieważ producent umieścił dodatkowy wyświetlacz na pleckach urządzenia.

Projektanci nie ograniczyli się do małego panelu pokazującego jedynie godzinę. Zastosowany tutaj Xiaomi Back Display jest w pełni funkcjonalnym ekranem o parametrach niemal identycznych z wyświetlaczem głównym. Oferuje on dokładnie taką samą płynność, wyrazistość oraz jasność. Użytkownik zyskuje ciągły i precyzyjny podgląd kadru podczas robienia zdjęć grupowych czy nagrywania vlogów w rozdzielczości 8K. Tylny panel wyświetla również wskazówki nawigacji, powiadomienia o połączeniach oraz status zamówionej taksówki.

Producent wzbogacił dodatkowy ekran o zaawansowane rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Szczególną uwagę zwraca funkcja AI Interpreter, która sprawdza się podczas konwersacji z obcokrajowcami. W trakcie dialogu smartfon tłumaczy wypowiedzi w czasie rzeczywistym i wyświetla tekst w dwóch językach na obu ekranach jednocześnie. Takie rozwiązanie znacznie usprawnia bezpośrednią komunikację twarzą w twarz.

Xiaomi 18 Pro z aparatem 200 MP Leica. Możliwości fotograficzne i sztuczna inteligencja

Pięcioletnia współpraca firmy Xiaomi z legendarną marką fotograficzną Leica przynosi efekty w najnowszym modelu. Podstawę systemu fotograficznego stanowią dwa aparaty o rozdzielczości 200 megapikseli każdy. Pierwszy z nich pełni funkcję obiektywu głównego, natomiast drugi to teleobiektyw z peryskopowym zoomem świetnie radzący sobie w słabym oświetleniu. Konstrukcja ta wpuszcza aż o 177% więcej światła w porównaniu do innych flagowych smartfonów dostępnych na rynku.

Takie parametry przekładają się bezpośrednio na jakość codziennego fotografowania. Wszystkie zdjęcia wykonane modelem Xiaomi 18 Pro zachowują ogromną szczegółowość nawet przy dużym zbliżeniu. Użytkownicy mogą swobodnie kadrować ujęcia bez obaw o utratę jakości. Urządzenie doskonale radzi sobie również z fotografią makro i pozwala łapać ostre detale z dystansu zaledwie 12 cm. Wariant Pro Max wyposażono dodatkowo w dedykowaną matrycę, która eliminuje problemy podczas robienia zdjęć pod słońce.

Proces fotografowania wspomaga zaawansowana sztuczna inteligencja. System automatycznie sugeruje lepsze kadrowanie, rozjaśnia twarze na portretach oraz udostępnia filtry artystyczne imitujące stare aparaty cyfrowe i klasyczne klisze fotograficzne. Z myślą o twórcach wideo producent wprowadził nagrywanie w jakości 8K oraz profesjonalny format 10-bit Log.

Specyfikacja Xiaomi 18 Pro. Procesor Snapdragon Dual 8 Elite i bateria z ładowaniem 100 W

Seria Xiaomi 18 Pro wprowadza na rynek zupełnie nowe procesory Snapdragon® Dual 8 Elite, które reprezentują najwyższy poziom wydajności. Układy te powstały w nowoczesnym procesie technologicznym 2 nm, co zapewnia niższe zużycie energii oraz mniejsze nagrzewanie się telefonu nawet podczas wymagających gier. Potwierdzają to testy w popularnym benchmarku AnTuTu, gdzie model 18 Pro Max przekroczył barierę 5 milionów punktów i zajął miejsce w ścisłej światowej czołówce najszybszych smartfonów.

Długi czas działania na jednym ładowaniu to zasługa bardzo pojemnych akumulatorów. Wariant Pro oferuje ogniwo 6000 mAh, natomiast w wersji Pro Max zamontowano baterię o pojemności aż 7050 mAh. Zastosowana technologia szybkiego ładowania HyperCharge 100 W pozwala naładować model Xiaomi 18 Pro Max w kilkanaście minut. Obydwa smartfony wspierają także szybkie ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W.

Cena Xiaomi 18 Pro w Polsce i promocja na start. Kiedy smartfon trafi do sprzedaży?

Sklepowa premiera nowych smartfonów w Polsce odbędzie się 17 listopada 2026 roku. Klienci będą mogli wybierać spośród czterech wariantów kolorystycznych, które obejmują czerń, biel, kolor niebieski oraz głęboką czerwień o nazwie Velvet Red.

Polski cennik nowych urządzeń kształtuje się w następujący sposób.

• Wariant Xiaomi 18 Pro z pamięcią 12 GB + 256 GB kosztuje 5999 zł

• Wariant Xiaomi 18 Pro z pamięcią 12 GB + 512 GB kosztuje 6799 zł

• Wariant Xiaomi 18 Pro Max z pamięcią 12 GB + 256 GB kosztuje 6799 zł

• Wariant Xiaomi 18 Pro Max z pamięcią 12 GB + 512 GB kosztuje 7599 zł

Producent uruchomił również specjalną promocję premierową obowiązującą do 24 grudnia 2026 roku. Decydując się na zakup modelu Xiaomi 18 Pro Max, klienci mogą dobrać hulajnogę elektryczną Xiaomi Scooter 5 Max za symboliczną złotówkę. Osoby wybierające podstawowy wariant Xiaomi 18 Pro otrzymają natomiast możliwość dokupienia za 1 zł jednego z dwóch nowoczesnych odkurzaczy pionowych tej marki. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert promocyjnych tego roku.