Jensen Huang odchodzi z Nvidii. W tle romanse i podejrzenia o szpiegostwo

- Dotychczasowy szef Nvidii, Jensen Huang, odszedł ze stanowiska po wybuchu skandalu obyczajowego, w którym pojawiają się wątki romansów oraz domniemanego szpiegostwa dla Chin.

- Nieoczekiwane odejście prezesa wywołało popłoch wśród inwestorów, co przełożyło się na błyskawiczny spadek wartości akcji Nvidii o przeszło 12% i zachwiało pewnością co do dalszych losów koncernu.

- Głównym wątkiem afery jest rzekoma relacja Huanga z kobietą podejrzewaną o działanie na rzecz chińskich służb przy nielegalnym wywozie zaawansowanych czipów.

- Obowiązki szefa spółki tymczasowo przejęła Colette Kress, natomiast rynek z obawą czeka na zaplanowaną na 17 listopada publikację raportu finansowego, który ukaże wpływ kryzysu na kondycję Nvidii.

Jensen Huang odchodzi z Nvidii. Kulisy afery obyczajowej i szpiegowskiej

Decyzja zapadła w ekspresowym tempie. Jensen Huang, będący współzałożycielem i wieloletnim szefem Nvidii, nagle rozstał się ze stanowiskiem, które piastował nieprzerwanie od 1993 roku. Przedsiębiorstwo wydało w tej sprawie niezwykle oszczędne oświadczenie pełne wyrazów wdzięczności („Rada dyrektorów dziękuje Jensenowi za jego nieoceniony wkład w rozwój Nvidii i całej branży”), jednak rzeczywiste tło tej dymisji jest o wiele bardziej dramatyczne.

Do natychmiastowego ustąpienia Jensena Huanga doprowadził poważny skandal obyczajowy, który wywołał wstrząs wewnątrz korporacji. Jak wynika z publikacji prasowych z ostatnich dni 2026 roku, dotychczasowy prezes prowadził podwójne życie uczuciowe. Pierwsza relacja łączyła go z Kimberly Powell, która jako wiceprezeska Nvidii odpowiadała za dział medyczny. Znacznie poważniejsze konsekwencje rodzi jednak drugi romans, w który zamieszana jest kobieta podejrzewana przez służby USA o pracę dla chińskiego wywiadu. Mowa o Alice Huang, mającej powiązania z zarejestrowanym w Singapurze podmiotem Megaspeed International, który jest obecnie prześwietlany przez organy ścigania pod kątem nielegalnego dostarczania nowoczesnych procesorów do Państwa Środka.

Colette Kress tymczasową szefową Nvidii. Kto zastąpi Jensena Huanga?

Skala problemu zmusiła radę dyrektorów Nvidii do podjęcia błyskawicznych kroków zaradczych. Funkcję pełniącej obowiązki dyrektora generalnego powierzono Colette Kress, piastującej od 2013 roku stanowisko dyrektora finansowego spółki. Menedżerka ta posiada niemal 25 lat praktyki w zarządzaniu finansami w sektorze nowych technologii, a swoje doświadczenie budowała wcześniej w takich korporacjach jak Microsoft czy Cisco. Z oficjalnych informacji wynika, że Kress zatrzyma dotychczasową posadę i będzie wykonywać oba zadania jednocześnie, dopóki firma nie wyłoni docelowego prezesa.

Dotychczas rada dyrektorów funkcjonowała bez swojego przewodniczącego, dlatego teraz na tę funkcję wyznaczono Harveya Jonesa. W świecie technologii jest to doskonale znany menedżer, który w przeszłości kierował przedsiębiorstwem Synopsys, gdzie w 2025 roku Nvidia zainwestowała 2 miliardy dolarów w zakup pakietu udziałów. Kierownictwo giganta zadeklarowało już, że w procesie rekrutacji na nowego prezesa pod uwagę będą brani zarówno pracownicy z wewnątrz organizacji, jak i kandydaci z zewnątrz, choć nie określono jeszcze ram czasowych tego wyboru.

Akcje Nvidii spadają po dymisji Jensena Huanga. Co dalej z firmą?

Doniesienia o odejściu wieloletniego lidera wywołały gwałtowną wyprzedaż na rynku kapitałowym. Zaraz po rozpoczęciu czwartkowych notowań na giełdzie Wall Street walory Nvidii straciły na wartości przeszło 12 procent. W dalszej części dnia kurs częściowo zmniejszył te spadki, ale nastroje wśród inwestorów wciąż są bardzo nerwowe. Odejście Jensena Huanga wprowadza gigantyczną nerwowość na giełdę, czego bezpośrednim dowodem jest mocna przecena udziałów Nvidii za oceanem.

Obawy rynku wiążą się nie tylko z obsadzeniem fotela prezesa na stałe, lecz również z dalszym kierunkiem rozwoju korporacji, szczególnie w kontekście relacji z Pekinem. Do tej pory Jensen Huang otwarcie sprzeciwiał się wprowadzanym przez USA restrykcjom na eksport nowoczesnych układów scalonych, argumentując, że takie blokady uderzają bezpośrednio w amerykański biznes. W obecnej sytuacji, kiedy elementem skandalu są podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Chin oraz przemyt podzespołów, dotychczasowa polityka technologicznego giganta może ulec całkowitemu przewartościowaniu.

Najbliższym poważnym sprawdzianem dla nowego zarządu kierowanego przez Colette Kress stanie się ogłoszenie kwartalnego raportu finansowego, które wyznaczono na 17 listopada. Gracze giełdowi z całego globu będą szczegółowo analizować, czy kryzys w zarządzie nie osłabi pozycji przedsiębiorstwa, uchodzącego obecnie za jeden z filarów światowej branży sztucznej inteligencji.