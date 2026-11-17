Autor: Apple/ Materiały prasowe

Kolejne aktualizacje systemu iOS przynoszą nie tylko zmiany w wyglądzie interfejsu czy poprawki wydajności. Coraz większą rolę odgrywają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które mają pomagać w wykonywaniu codziennych czynności. W iOS 27 widać to szczególnie dobrze. Apple rozwija Apple Intelligence, integrując jej możliwości z kolejnymi aplikacjami i funkcjami systemowymi.

Podczas prezentacji nowych rozwiązań przedstawiciele Apple zwrócili uwagę przede wszystkim na praktyczne zastosowania aktualizacji. Chodzi między innymi o szybsze wyszukiwanie informacji, wygodniejsze zarządzanie kartami lojalnościowymi, monitorowanie zmian na stronach internetowych oraz bardziej zaawansowaną edycję fotografii. Oto funkcje, które warto poznać bliżej.

Aparat i Siri. iPhone może analizować to, co widzisz

Jedną z ciekawszych możliwości zaprezentowanych podczas szkolenia jest wykorzystanie inteligencji wizualnej bezpośrednio w aplikacji Aparat. Dzięki integracji z Siri użytkownik może skierować obiektyw na wybrany obiekt, a następnie poprosić o dodatkowe informacje na jego temat.

Jak to działa w praktyce? Wystarczy skierować aparat na interesujący nas przedmiot, roślinę czy potrawę. System może rozpoznać to, co znajduje się w kadrze, i pomóc w znalezieniu odpowiedzi na konkretne pytania. Podczas prezentacji pokazano między innymi analizowanie zdjęcia posiłku i uzyskiwanie informacji o jego wartościach odżywczych. Podobne rozwiązanie może przydać się podczas identyfikowania roślin czy sprawdzania, jak należy o nie dbać.

To przykład tego, w jaki sposób Apple Intelligence ma stopniowo zmieniać sposób korzystania ze smartfona. Zamiast samodzielnie wyszukiwać informacje w internecie, możemy wykorzystać aparat jako punkt wyjścia do uzyskania odpowiedzi.

Apple Wallet. Karty lojalnościowe zawsze pod ręką

Zdarza ci się przypomnieć sobie o karcie lojalnościowej dopiero przy kasie? Nowa funkcja Apple Wallet może rozwiązać ten problem. W iOS 27 można dodawać do portfela również wybrane karty, które wcześniej nie były obsługiwane przez tę aplikację.

Wystarczy otworzyć Apple Wallet, wybrać opcję dodawania karty i skorzystać z aparatu, aby zeskanować jej kod kreskowy. System automatycznie odczyta potrzebne informacje, takie jak nazwa sklepu czy numer karty. Nie trzeba więc ręcznie przepisywać danych.

Co więcej, użytkownik może edytować wygląd dodanej karty, między innymi zmieniając jej kolor i uzupełniając dodatkowe informacje. W ten sposób w jednym miejscu można przechowywać nie tylko karty sklepowe, ale również inne przepustki i identyfikatory wyposażone w odpowiedni kod.

To niewielkie usprawnienie, które może okazać się wyjątkowo przydatne podczas codziennych zakupów i podróży.

Safari Notify Me. Nie przegapisz powrotu produktu do sprzedaży

Kolejna nowość dotyczy przeglądarki Safari. Funkcja Notify Me pozwala monitorować zmiany na wybranych stronach internetowych i otrzymywać powiadomienia, kiedy pojawi się interesująca nas aktualizacja.

Może chodzić na przykład o zmianę ceny produktu, jego ponowną dostępność w sklepie internetowym albo pojawienie się nowej oferty. Użytkownik wskazuje stronę i określa, jakiej zmiany system ma szukać. Może również zdecydować, jak często Safari powinno sprawdzać, czy pojawiły się nowe informacje.

To szczególnie wygodne rozwiązanie dla osób, które polują na wyprzedane produkty, śledzą ceny sprzętu elektronicznego lub czekają na premierę nowej kolekcji. Zamiast regularnie odwiedzać tę samą stronę, można poczekać na powiadomienie.

Zdjęcia w iOS 27. Trzy nowe narzędzia do edycji

Dużo uwagi podczas szkolenia poświęcono aplikacji Zdjęcia. To właśnie tutaj pojawiły się trzy interesujące narzędzia wykorzystujące Apple Intelligence: Clean Up, Extend i Reframe. Każde z nich odpowiada na inny problem, z którym możemy spotkać się podczas fotografowania i późniejszej edycji zdjęć.

Clean Up – skuteczniejsze usuwanie niechcianych elementów

Funkcja Clean Up służy do usuwania z fotografii obiektów, które odwracają uwagę od głównego motywu. W nowej odsłonie narzędzie lepiej radzi sobie również z większymi i bardziej skomplikowanymi elementami. Można zaznaczyć niechciany obiekt, a system spróbuje usunąć go ze zdjęcia, uzupełniając brakujące fragmenty tła.

Podczas prezentacji pokazano usuwanie zarówno osoby znajdującej się na pierwszym planie, jak i elementów otoczenia. Efekt? Zdjęcie zachowuje naturalny wygląd, a ingerencja w jego kompozycję jest mniej widoczna.

Extend – więcej przestrzeni wokół fotografowanego obiektu

Zdarza się, że zdjęcie jest udane, ale po chwili zauważamy, że zabrakło na nim miejsca. Obiekt znajduje się zbyt blisko krawędzi kadru albo chcielibyśmy pokazać więcej otoczenia. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się Extend.

Narzędzie pozwala rozszerzyć fotografię poza jej pierwotne granice. Apple Intelligence generuje brakujące fragmenty obrazu, dopasowując je do istniejącej sceny. Można w ten sposób uzyskać więcej przestrzeni wokół fotografowanej osoby, poprawić kompozycję, a nawet skorygować krzywy horyzont.

Reframe – zmiana perspektywy już po zrobieniu zdjęcia

Trzecie narzędzie, Reframe, daje większą swobodę w korygowaniu perspektywy. Pozwala przesuwać obraz, przybliżać go, oddalać i obracać, aby uzyskać bardziej satysfakcjonującą kompozycję.

Podczas szkolenia zaprezentowano między innymi poprawianie kadru portretowego. Dzięki zmianie perspektywy można było lepiej wyeksponować fotografowaną osobę, poprawić układ elementów w tle i uzyskać więcej przestrzeni wokół głównego motywu.

Wszystkie trzy narzędzia mają wspólny cel: dać użytkownikowi większą kontrolę nad gotową fotografią, bez konieczności sięgania po zewnętrzne aplikacje do edycji.

Wyciąganie zdjęć z filmów i nowe sposoby porządkowania galerii

iOS 27 wprowadza również kilka praktycznych usprawnień w samej aplikacji Zdjęcia. Jednym z nich jest możliwość zapisania dowolnej klatki z nagranego filmu jako osobnej fotografii. Wystarczy zatrzymać odtwarzanie w wybranym momencie, otworzyć menu dodatkowych opcji i wybrać funkcję zapisywania kadru.

Nie trzeba już robić zrzutu ekranu ani martwić się o czarne paski czy utratę jakości. Zapisany obraz trafia bezpośrednio do biblioteki zdjęć.

Zmieniły się także możliwości porządkowania galerii. Nowa kolekcja Captured by Me pozwala szybko odnaleźć zdjęcia i filmy wykonane aparatem iPhone’a, bez konieczności przeglądania wszystkich materiałów zapisanych w bibliotece. Można też skorzystać z filtra, który wyświetli wyłącznie takie fotografie i nagrania.

Wśród nowych kategorii znalazły się również dokumenty tożsamości. To miejsce, w którym można łatwiej odnaleźć zapisane fotografie paszportów, praw jazdy i innych ważnych dokumentów.

Ciekawą nowością jest także możliwość oceniania zdjęć w skali od jednej do pięciu gwiazdek. Wystarczy włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach aplikacji Zdjęcia, a następnie przypisywać oceny wybranym fotografiom. Później można filtrować bibliotekę według przyznanych not, na przykład szybko odnajdując najlepiej ocenione kadry.

Które iPhone’y obsługują nowe funkcje?

Warto pamiętać, że dostępność poszczególnych rozwiązań zależy od modelu urządzenia, regionu i ustawień językowych. Część funkcji systemowych jest dostępna na szerszej grupie iPhone’ów, natomiast narzędzia wykorzystujące Apple Intelligence wymagają kompatybilnego urządzenia. W przypadku tej technologii są to iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max oraz modele iPhone 16 i nowsze.

Istotne są również ograniczenia regionalne i językowe. Nowe możliwości Siri AI zostały udostępnione w wersji beta i nie są początkowo dostępne w Unii Europejskiej na iOS. Apple Intelligence obsługuje wybrane języki, ale nie obejmuje jeszcze języka polskiego. Oznacza to, że nie wszystkie funkcje zaprezentowane podczas szkolenia będzie można od razu wykorzystać na polskojęzycznym iPhonie. Część z nich pozostaje uzależniona od dostępności Apple Intelligence. Warto jednak poznać możliwości iOS 27, ponieważ niektóre z pozoru niewielkie usprawnienia mogą szybko stać się jednymi z najczęściej wykorzystywanych funkcji iPhone’a.