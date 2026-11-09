Pokolenie LOUD 2026 rozdane. Żabka, Izak i Young Multi z nagrodami na głośnym kongresie

• Tegoroczny LOUD congress 2026 udowodnił, że generacja Z stawia warunki współczesnemu biznesowi, co zmusza przedsiębiorstwa do zmiany strategii i nawiązywania partnerskich relacji z młodymi odbiorcami oraz influencerami.

• Statuetki w plebiscycie Pokolenie LOUD 2026 odebrali twórcy i marki realnie kształtujący obecne trendy, w tym sieć Żabka, Piotr „Izak” Skowyrski oraz Michał „Young Multi” Rychlik.

• Uczestnicy wydarzenia otrzymali solidną dawkę wiedzy praktycznej dzięki specjalnym warsztatom oraz unikalnemu raportowi, które szczegółowo obrazują wpływ młodych ludzi na gospodarkę i przestrzeń cyfrową.

• Ogromne zainteresowanie inicjatywą skłoniło organizatorów do zapowiedzenia aż dwóch odsłon LOUD congress w 2027 roku, co tylko ugruntowuje silną pozycję tego projektu w branży.

LOUD congress 2026 w Warszawie. Generacja Z zmienia zasady gry w biznesie

Druga odsłona wydarzenia LOUD congress ostatecznie rozwiała złudzenia tych przedsiębiorców, którzy wciąż próbowali lekceważyć rynkową siłę pokolenia Z. Spotkanie zorganizowane 6 listopada 2026 roku we wnętrzach warszawskiego Hotelu Bellotto przyciągnęło najważniejszych przedstawicieli wielkich marek oraz gwiazdy polskiej sieci. Z debat płynął jeden czytelny wniosek o całkowitej zmianie dotychczasowych reguł. Obecnie warunki na rynku dyktują młodzi konsumenci oraz internetowi twórcy, a nie tradycyjne korporacje.

Na liście uczestników znaleźli się popularni reprezentanci świata mediów i rozrywki, w tym Aleksander Sikora, Margaret oraz Wojtek Gola, którzy dyskutowali z kadrą zarządzającą takich gigantów jak XTB, Betclic, TOUS czy Danone. Głównym tematem rozmów było tworzenie szczerych więzi z młodymi odbiorcami, którzy są wyczuleni na fałsz i odrzucają sztuczne przekazy reklamowe. Eksperci zgodnie stwierdzili, że dzisiejsze firmy muszą wejść w partnerski dialog z generacją Z, zamiast ograniczać się wyłącznie do jednostronnego nadawania komunikatów.

„To już nie pokolenie Z dostosowuje się do rynku, lecz rynek musi odpowiadać na jego oczekiwania. Największa zmiana, jaką dziś obserwujemy, polega na tym, że młodzi twórcy nie są już jedynie częścią kampanii marketingowych. Coraz częściej to wokół nich powstają produkty, firmy i całe modele biznesowe” – mówił wprost Mariusz Mistewicz, prezes agencji Mistify i organizator LOUD congress.

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Nagrody Pokolenie LOUD 2026 rozdane. Żabka, Izak i Young Multi wśród laureatów

Najważniejszym wydarzeniem wieczornej części imprezy było uroczyste wręczenie statuetek w plebiscycie Pokolenie LOUD 2026. O przyznaniu wyróżnień decydowała kapituła, w której zasiedli między innymi redaktor naczelny portalu Bankier.pl Andrzej Stec oraz właściciel serwisu Spider's Web Przemek Pająk. Jurorzy docenili osoby oraz inicjatywy mające największy wpływ na sieciowe trendy i gusta odbiorców. Prestiżowe statuetki Pokolenie LOUD 2026 odebrali twórcy i przedsiębiorstwa, których działania w minionym roku najmocniej oddziaływały na młodą widownię.

Pełne zestawienie nagrodzonych prezentuje się następująco.

• Marka Roku dla sieci Żabka za pozycję lidera innowacji, świetne wyczucie potrzeb młodego pokolenia oraz udowodnienie, że rodzima firma potrafi kreować globalne trendy.

• Produkt Influencera Roku dla projektu pik pik × Relab × Swarovski – „A STAR” za udowodnienie, że kooperacja internetowego twórcy z biznesem może wykraczać poza prostą promocję i zaowocować stworzeniem dobra luksusowego.

• Wydarzenie Roku dla imprezy OSHEE All Star Festival za gigantyczny rozmach oraz skuteczne zintegrowanie kultury sieciowej ze środowiskiem hip-hopowym.

• Utwór Roku dla piosenki Per Dżinn „SAMA” za muzyczny przebój, który swoją popularność zbudował najpierw na platformach Instagram i TikTok, by następnie zdominować tradycyjne rozgłośnie radiowe.

• Streamer Roku dla Michała „Young Multi” Rychlika za zgromadzenie wokół siebie gigantycznej widowni oraz zdobycie, jako jedyny reprezentant Polski, nominacji w światowym plebiscycie The Streamer Awards.

• Gamer Roku dla Piotra „Izaka” Skowyrskiego za wieloletnią obecność w sieci, pełen profesjonalizm oraz gigantyczny wkład w rozwój rodzimego rynku gier komputerowych.

Warsztaty LOUD sessions i raport o Gen Z. Praktyczna wiedza na LOUD congress 2026

Warszawskie wydarzenie nie ograniczyło się wyłącznie do paneli dyskusyjnych, ponieważ jego twórcy położyli ogromny nacisk na wymiar edukacyjny. Zupełną nowością podczas LOUD congress 2026 okazały się zajęcia praktyczne LOUD sessions oraz publikacja specjalnego raportu poświęconego młodym odbiorcom. Goście zgromadzeni na salach szkoleniowych zdobywali wiedzę o skutecznym zabezpieczaniu profili społecznościowych przed kradzieżą, mądrym lokowaniu kapitału oraz praktycznym wdrażaniu przepisów wynikających z AI Act.

W trakcie spotkania światło dzienne ujrzało również opracowanie zatytułowane „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku”, które wspólnymi siłami stworzyły agencja Mistify oraz Instytut Monitorowania Mediów. Dokument ten zawiera twarde dane obrazujące realne oddziaływanie najmłodszych konsumentów na wirtualną rzeczywistość. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także rozstrzygnięcie konkursu Rzetelny Influencer, zainicjowanego przez firmę BANDI Cosmetics, w którym głównym kryterium oceny twórców nie były same zasięgi, lecz ich uczciwość i wiarygodność.

Dwie edycje LOUD congress w 2027 roku. Organizatorzy ujawniają plany

Twórcy inicjatywy zamierzają kuć żelazo, póki gorące. Ogromny sukces drugiej odsłony udowodnił, że polska branża bardzo potrzebuje przestrzeni umożliwiającej nawiązywanie bezpośrednich relacji biznesowych pomiędzy korporacjami a influencerami. Z tego powodu oficjalnie ogłoszono już, że w 2027 roku zostaną zorganizowane aż dwie odsłony kongresu, które odbędą się wiosną oraz jesienią. Podczas drugiego z tych spotkań zaplanowano huczną galę Pokolenie LOUD, w trakcie której statuetki trafią do zwycięzców w przeszło dziesięciu kategoriach. Taki rozmach dowodzi, że impreza ta staje się jednym z kluczowych punktów w kalendarzu rodzimego rynku marketingu i biznesu.