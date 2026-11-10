Black Friday 2026 w Huawei. Znamy nowe ceny zegarków i smartfonów

• Podczas akcji Black Friday 2026 marka Huawei wyraźnie obniża ceny popularnych zegarków z linii Watch GT 7, których koszt zaczyna się teraz od 599 zł.

• W puli przecenionych sprzętów znalazły się też smartfony fotograficzne Pura 100 Ultra wycenione na 4999 zł, a także słuchawki z serii FreeBuds i tablety MatePad w niższych kwotach.

• Wyprzedaż w popularnych elektromarketach potrwa do 29 listopada, natomiast oficjalny sklep internetowy huawei.pl wydłuża akcję z bonusowymi rabatami do 30 listopada.

• Klienci mają świetną szansę na zakup flagowych nowości producenta, w tym modelu Watch GT 7 Pro za 879 zł lub telefonu Pura 100 Ultra, zatrzymując w kieszeni nawet kilkaset złotych.

QUIZ PRL. Cuda techniki PRL. Czy umiałbyś dziś skorzystać z tego sprzętu? Pytanie 1 z 15 Na jakim sprzęcie wyświetliłbyś bajkę dziecku? na kanale tv np. ABC na projektorze do bajek na tablecie Następne pytanie

Smartwatche Huawei na Black Friday 2026. Ceny modeli Watch GT 7 i Watch Fit 7

Okres wielkich listopadowych obniżek stanowi dla wielu konsumentów doskonały pretekst do wymiany elektroniki noszonej na nadgarstku. Doskonale rozumie to firma Huawei, która z okazji tegorocznego Black Friday mocno ścięła ceny swoich inteligentnych zegarków. Urządzenia te pełnią rolę głównego motoru napędowego całej wyprzedaży i stanowią najważniejszy element oferty promocyjnej przygotowanej dla klientów szukających najpopularniejszych gadżetów producenta.

Obniżki objęły najbardziej rozchwytywaną i najnowszą rodzinę produktów, jaką jest seria zegarków Huawei Watch GT 7 gwarantująca kilkusetzłotowe oszczędności przy wyborze konkretnego wariantu.

Cennik przecenionych urządzeń prezentuje się następująco.

• Model HUAWEI WATCH GT 7 Pro 46 mm w wariancie Active kosztuje w promocji 879 zł.

• Za zegarek HUAWEI WATCH GT 7 41 mm w odsłonie Elegant klienci zapłacą teraz 799 zł.

• Bazowy HUAWEI WATCH GT 7 w rozmiarze 41 mm (odmiany Classic, Brown, Active) oraz w kopercie 46 mm (opcje Blue, Classic, Active) został wyceniony na kwotę 599 zł.

Lista rabatów uwzględnia również bardzo dobrą propozycję do codziennego użytkowania, za którą uchodzi wyposażony w duży i czytelny wyświetlacz model HUAWEI WATCH FIT 7. Urządzenie to w kolorach białym, fioletowym, czarnym oraz zielonym kosztuje obecnie 699 zł.

Słuchawki Huawei FreeBuds i tablety MatePad w niższych cenach na Black Friday

Listopadowa akcja rabatowa wykracza daleko poza same czasomierze i obejmuje również segment audio dla osób poszukujących sprzętu bezprzewodowego. Producent obniżył kwoty zakupu trzech różnych modeli słuchawek, dopasowanych do odmiennych możliwości finansowych. Klienci dysponujący kwotą 349 zł mogą wybrać łączące wygodę z dobrym brzmieniem, uniwersalne słuchawki HUAWEI FreeBuds 9i w barwie białej, czarnej bądź różowej. Przy skromniejszym budżecie warto zwrócić uwagę na wycenione na 179 zł warianty HUAWEI FreeBuds SE 6 ANC w kolorach czarnym, białym i niebieskim, natomiast na najbardziej wymagających słuchaczy czeka model HUAWEI FreeBuds Pro 7 ze świetną redukcją hałasu za 699 zł.

Katalog wyprzedażowy uzupełniają stworzone do nauki, pracy i multimedialnej rozrywki tablety zaopatrzone w specjalne matowe wyświetlacze. Z myślą o zadaniach kreatywnych powstał model HUAWEI MatePad Air, za którego w ramach akcji trzeba zapłacić minimum 2 499 zł. Z kolei bezkompromisowy i niezwykle wydajny HUAWEI MatePad Pro Max 2026 otwiera cennik kwotą 4 699 zł, a oba wspomniane urządzenia w zależności od wybranej konfiguracji występują również w pakietach z dedykowanym rysikiem lub klawiaturą.

Fotograficzne smartfony Huawei Pura 100 i nova 16 Pro na wyprzedaży Black Friday

Chiński producent od wielu lat buduje swoją pozycję na rynku dzięki zaawansowanym możliwościom fotograficznym w telefonach, o czym przypomina podczas obecnego święta zakupów. Na liście przecenionych produktów znalazły się dwa aparaty reprezentujące najnowszą linię fotograficzną Pura 100. Naj bardziej zaawansowany flagowiec HUAWEI Pura 100 Ultra kosztuje w nowej ofercie 4 999 zł, natomiast nieco przystępniejszy cenowo wariant HUAWEI Pura 100 Pro uszczupli portfel kupującego o 3 499 zł.

Rabaty nie ominęły także cieszącego się dużym zainteresowaniem reprezentanta średniego segmentu cenowego. Osoby szukające tańszego telefonu kupią popularny smartfon HUAWEI nova 16 Pro w cenie 1 999 zł.

Gdzie kupić urządzenia Huawei na Black Friday 2026? Lista sklepów i terminy

Należy pamiętać, że przygotowana przez producenta pula tańszych urządzeń jest limitowana, a sama akcja ma sztywne ramy czasowe. W wiodących sieciach sprzedaży detalicznej obniżki Huawei na Black Friday 2026 obowiązują do 29 listopada lub do momentu wyprzedania asortymentu. Przecenione sprzęty czekają na klientów w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik, a także na platformie Allegro w oficjalnej strefie marki Huawei.

Dodatkowe korzyści czekają na konsumentów odwiedzających bezpośrednio oficjalną witrynę sklepową huawei.pl. W tym kanale sprzedaży akcja promocyjna została wydłużona o jeden dzień i zakończy się w Cyber Monday 30 listopada. Co więcej, wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym producenta klienci znajdą unikalne okazje cenowe.

• Zegarek WATCH GT 7 Pro 46 mm w wersji Elite został wyceniony na 999 zł.

• Mniejszy smartwatch WATCH GT 7 41 mm w odmianie Blue można zdobyć za 499 zł.

• Bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 8 są dostępne w kwocie 449 zł.

• Za domowy router HUAWEI WiFi Mesh X5 Pro trzeba zapłacić 649 zł w wersji pojedynczej lub 999 zł w pakiecie z dodatkową satelitą.