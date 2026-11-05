LEGO Godzilla trafi do sprzedaży w Polsce. Znamy cenę i datę premiery gigantycznego zestawu

• Liczący przeszło 5300 elementów i mierzący 70 cm wysokości olbrzymi zestaw LEGO Godzilla (21375) trafi do sprzedaży 27 listopada 2026 roku, a jego cena wyniesie 1699,99 zł za największy model w serii LEGO Ideas.

• Konstrukcja posiada ruchome części oraz wymienny element imitujący „promień termiczny”, co umożliwia dynamiczne ustawianie figurki i odgrywanie słynnych scen z udziałem Króla Potworów.

• Projekt trafił na półki sklepowe za sprawą koncepcji fana opublikowanej w serwisie LEGO Ideas, co stanowi dowód na ogromny wpływ społeczności LEGO na powstawanie nowych zestawów.

• Debiut rynkowy zaplanowany na Black Friday 2026 nie jest przypadkowy, ponieważ klienci decydujący się na zakup w pierwszy weekend zyskają unikalny i limitowany zestaw dodatkowy.

Choć Godzilla już od przeszło siedmiu dekad wzbudza podziw u widzów kinowych, to właśnie teraz zalicza wyjątkowo widowiskowe wejście do uniwersum klocków. Wyczekiwany przez tysiące sympatyków na całym globie zestaw został oficjalnie ogłoszony przez Grupę LEGO. Konstrukcja wzorowana na bestii znanej z filmowego świata Monsterverse® od studia Legendary ma gigantyczne rozmiary. Całość liczy dokładnie 5363 klocki, dzięki czemu zestaw ten stał się najbardziej ambitnym i największym modelem w dziejach platformy LEGO Ideas.

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LEGO Godzilla – polska cena i data premiery zestawu

Ujawniono już kluczowe szczegóły dotyczące zakupu tej konstrukcji. Klienci w Polsce za nowy zestaw LEGO Godzilla zapłacą oficjalnie 1699,99 zł, a sprzedaż ruszy dokładnie 27 listopada 2026 roku. Produkt będzie dostępny zarówno w salonach stacjonarnych LEGO Store, jak i w sieci pod adresem LEGO.com/Godzilla. Wybór tego terminu jest celowy, gdyż łączy się z gorączką zakupów podczas Black Friday, obchodami Dnia Godzilli oraz wejściem do kin produkcji „Godzilla Minus Zero”. Takie okoliczności tworzą doskonałą okazję, by sprawić potężny upominek sobie lub bliskiej osobie.

Jak wygląda nowy zestaw LEGO Godzilla? Wymiary i detale

Gotowa konstrukcja prezentuje się niezwykle okazale. Zbudowany potwór przewyższa 70 cm wysokości, a jego potężną skalę najlepiej obrazuje fakt, iż klasyczna minifigurka LEGO dorasta tej bestii raptem do kostki. Twórcy modelu przyłożyli ogromną wagę do szczegółów, chcąc z najwyższą dokładnością odwzorować sylwetkę Króla Potworów. Zadbano między innymi o specyficzną, pokrytą łuskami strukturę skóry, charakterystyczne ostre kolce na grzbiecie oraz masywny, zakrzywiony ogon.

Model nie ogranicza się jednak wyłącznie do roli nieruchomego posągu. Posiadacze zestawu mają szansę ustawiać potwora w rozmaitych pozycjach bojowych za sprawą ruchomych palców, łokci i ramion, a także zastąpić język klockiem przypominającym słynny promień termiczny. Rozwiązanie to pozwala na zainscenizowanie legendarnego ujęcia, na którym Godzilla zadziera paszczę i wydaje swój atomowy ryk. Po złożeniu ta imponująca figura z pewnością stanie się główną ozdobą każdej domowej ekspozycji.

LEGO Ideas i historia powstania zestawu LEGO Godzilla

Kulisy narodzin tego modelu stanowią doskonały dowód na potęgę zgromadzonej wokół marki społeczności. Autorem koncepcji zgłoszonej w serwisie LEGO Ideas jest nowojorczyk i entuzjasta klocków, Matthew Esposito. Wspomniana platforma pozwala każdemu użytkownikowi na zaprezentowanie własnego dzieła, a po zebraniu 10 000 głosów wsparcia Grupa LEGO analizuje wdrożenie go do masowej produkcji. Propozycja z Godzillą bez problemu przekroczyła ten wymagany limit i doczekała się oficjalnej akceptacji firmy.

Budowanie Godzilli z klocków LEGO było dla mnie projektem zrodzonym z prawdziwej pasji. Obserwowanie, jak model nabiera kształtu i po ponad dwóch latach ostatecznie zdobywa poparcie 10 000 osób, było niesamowitym przeżyciem – komentuje autor, Matthew Esposito.

Premiera LEGO Godzilla na Black Friday. Jak zdobyć darmowy zestaw?

W związku z rynkowym debiutem producent naszykował dla fanów dodatkowe niespodzianki. Już 3 listopada o godzinie 18.00 wystartuje specjalna relacja na żywo, w trakcie której sam pomysłodawca oraz projektanci LEGO, Jim Clayton i Jordan David Scott, zdradzą kulisy prac nad tym modelem.

Największą gratką pozostaje jednak limitowany upominek. Wszyscy klienci, którzy zdecydują się na zakup zestawu LEGO Godzilla w trakcie premierowego weekendu od 27 do 30 listopada, dostaną za darmo ekskluzywny model. Tym bonusem jest liczący 359 klocków zestaw LEGO® Ideas Godzilla – logo i ślad, który zawiera odcisk stopy bestii dopasowany skalą do głównej figurki, jej przeciwniczkę Mothrę oraz znak graficzny potwora na tle miejskich budynków. Wszystko wskazuje na to, że podczas tegorocznego Black Friday na rynku niepodzielnie rządzić będzie Król Potworów.