GEEKtech 2026 w Poznaniu. Eksperci rozmawiali o sztucznej inteligencji i kontrolach ZUS

• Poznański GEEKtech 2026 to największe wydarzenie branży IT w zachodniej Polsce, na którym przeszło 900 specjalistów debatowało o kierunkach rozwoju technologii.

• Program imprezy łączył zagadnienia zaawansowanej sztucznej inteligencji, w tym polskiego modelu Bielik, z przyziemnymi kwestiami biznesowymi pokroju kontroli ZUS.

• Wśród prelegentów znaleźli się światowi eksperci tacy jak programista „Psyho” czy Megan Friedenberg z Disneya, a stronę rządową reprezentowała między innymi Ministra Edukacji Barbara Nowacka.

• Wydarzenie wspierało również biznes, gdyż koncern AMD zapowiedział potrojenie liczby pracowników w naszym kraju, natomiast młode startupy walczyły o uwagę inwestorów.

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Konferencja GEEKtech 2026 w Poznaniu przyciągnęła setki ekspertów IT

GEEKtech funkcjonuje oficjalnie jako jedna z części składowych Game Industry Conference (GIC), jednak w praktyce wyewoluował w samodzielną i ogromną imprezę. Wydarzenie to dzierży obecnie miano największej w zachodniej Polsce konferencji skupionej na sektorze IT, technologiach oraz startupach. Rozmach potwierdzają statystyki, które obejmują 43 panele, przeszło 60 mówców reprezentujących dziewięć państw oraz niemal 900 unikalnych słuchaczy zgromadzonych w salach wykładowych.

Tak duża frekwencja dowodzi ogromnego zapotrzebowania na przestrzeń, w której eksperci od sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i programowania mogą bezpośrednio wymienić poglądy. Międzynarodową rangę zjazdu potwierdza fakt, że aż 35 na 43 prelekcje przeprowadzono w języku angielskim. Co istotne, organizatorzy umożliwili darmowy udział w wybranych panelach w formule otwartego wstępu.

Kontrole ZUS w branży IT i model Bielik. Tematy na GEEKtech 2026

Agenda poznańskiego spotkania cechowała się ogromną różnorodnością. Część prelekcji poświęcono bardzo praktycznym wyzwaniom, przed którymi staje każde krajowe przedsiębiorstwo z sektora technologicznego. Urzędnicy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Izby Administracji Skarbowej otwarcie omawiali najczęstsze uchybienia, jakie wychodzą na jaw przy kontrolach podmiotów zatrudniających ekspertów na kontraktach B2B.

Równolegle analizowano zagadnienia ze światowego szczytu innowacji. Wielkie emocje budził między innymi rozwój sztucznej inteligencji w Polsce, czego dowodem była prezentacja rodzimego modelu językowego Bielik wraz z jego rosnącym ekosystemem. Eksperci omawiali ponadto nadchodzący standard języka C++26, metody zabezpieczania kodu generowanego przy wsparciu AI oraz procedury postępowania w trakcie pierwszych 72 godzin od wystąpienia ataku hakerskiego typu ransomware.

Ministra Barbara Nowacka i programista Psyho na scenie GEEKtech 2026

Podczas GEEKtech 2026 głos zabrały postacie cieszące się ogromnym autorytetem w sektorze technologicznym. Wśród nich znalazł się owiany legendą programista używający pseudonimu Psyho, o którym zrobiło się głośno w 2025 roku, gdy w światowym finale zawodów programistycznych wygrał z agentem AI stworzonym przez OpenAI. Podczas wystąpienia w Poznaniu argumentował, że w niedalekiej przyszłości algorytmy przejmą najbardziej skomplikowane obowiązki, które obecnie wykonują wyłącznie ludzie.

Na scenie pojawili się również kierujący komitetem standaryzującym język C++ Guy Davidson oraz reprezentująca Walt Disney Imagineering Megan Friedenberg, która zdradziła kulisy wykorzystywania zaawansowanej grafiki komputerowej do budowania iluzji w czołowych atrakcjach parków Disneya. W wydarzeniu uczestniczyła także Barbara Nowacka, pełniąca funkcję ministry edukacji w gabinecie Donalda Tuska. Polityczka dyskutowała ze specjalistami o ochronie najmłodszych w sieci oraz o wyzwaniach i korzyściach płynących z unijnych przepisów, w tym z aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Firma AMD potroi zatrudnienie w Polsce. Kiedy kolejna edycja GEEKtech w Poznaniu?

Poznański zjazd branży IT okazał się również doskonałą platformą łączącą kapitał ze świeżymi projektami i uzdolnionymi pracownikami. Koncern AMD, występujący w roli sponsora generalnego imprezy, otwarcie zadeklarował swoje plany biznesowe nad Wisłą. Ten czołowy światowy producent procesorów zamierza w perspektywie dwóch lat trzykrotnie zwiększyć polską kadrę, rozbudowując zespół z obecnych około 100 do 300 inżynierów. Firma rekrutuje przede wszystkim ekspertów od grafiki komputerowej, gdyż ich kompetencje są niezbędne zarówno w branży gier, jak i w pracach nad sztuczną inteligencją.

Przestrzeń do promocji otrzymały również początkujące przedsiębiorstwa. Wydzielona strefa GEEK Startups Zone pozwoliła dziewięciu młodym firmom na pięciominutowe prezentacje swoich koncepcji przed komisją złożoną z inwestorów i branżowych praktyków. Udowadnia to, że poznańska impreza wykracza poza ramy teoretycznych prelekcji, stając się miejscem realnego rozwoju biznesu. Twórcy wydarzenia ogłosili już, że następna odsłona konferencji zagości w Poznaniu między 27 a 30 października 2027 roku.