iPhone Duo już dostępny w Polsce! Poznałam jego imponujące możliwości

Składane smartfony od kilku lat próbują przekonać użytkowników, że większy ekran nie musi oznaczać noszenia ze sobą większego urządzenia. Apple podchodzi do tego pomysłu na własnych zasadach. iPhone Duo po zamknięciu pozostaje poręcznym telefonem z wyświetlaczem zewnętrznym o przekątnej 5,4 cala. Po rozłożeniu odsłania natomiast ekran Super Retina XDR o przekątnej 7,6 cala, zapewniający znacznie więcej przestrzeni do oglądania filmów, czytania, edycji zdjęć czy korzystania z kilku aplikacji jednocześnie.

Oba wyświetlacze mają takie same proporcje obrazu, dzięki czemu przechodzenie między nimi jest bardziej naturalne. Treści zachowują spójny układ, a użytkownik może zdecydować, czy w danej chwili potrzebuje kompaktowego telefonu, czy większej powierzchni roboczej.

Wewnętrzny ekran otrzymał odświeżanie 120 Hz w technologii ProMotion, a jego szczytowa jasność na zewnątrz sięga 3000 nitów. Istotnym elementem jest również wykończenie nanostrukturalne, które ogranicza refleksy i poprawia czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Ma ono znaczenie nie tylko podczas oglądania filmów, lecz także przy czytaniu dłuższych tekstów czy pracy z dokumentami.

Autor: Imago / Vernon Yuen/ East News

Konstrukcja zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu

W składanym urządzeniu równie ważne jak ekran są mechanizmy, które umożliwiają jego otwieranie i zamykanie. W iPhonie Duo Apple postawiło na ramkę wykonaną z tytanu Grade 5 oraz precyzyjny zawias złożony z ponad stu elementów. Jego konstrukcja została opracowana tak, by zapewniać płynny ruch i odpowiedni opór podczas zmiany kąta rozłożenia telefonu.

Zastosowany mechanizm pozwala ustawić urządzenie w różnych pozycjach, także częściowo rozłożonej. Dzięki temu iPhone Duo może pełnić funkcję niewielkiego ekranu do oglądania materiałów wideo, a podczas rozmów FaceTime pozwala uwolnić ręce i ustawić wyświetlacz pod wygodnym kątem. Zawias pomaga również utrzymać równą powierzchnię po rozłożeniu urządzenia i ograniczyć widoczność zgięcia ekranu.

O wytrzymałość dbają także warstwy Ceramic Shield chroniące obudowę oraz specjalna warstwa polimerowa wewnętrznego wyświetlacza. Według Apple zastosowany materiał jest o 40 proc. bardziej odporny niż rozwiązania wykorzystywane w porównywalnych konstrukcjach. Urządzenie ma również klasę odporności IP68, co oznacza ochronę przed pyłem i wodą w warunkach określonych przez producenta.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: gwiezdna biel i nocne niebo. Całość zachowuje minimalistyczny charakter, z którego znane są smartfony Apple.

iOS 27, czyli system dopasowany do składanej formy

Samo zwiększenie powierzchni ekranu nie wystarczyłoby, by wykorzystać potencjał składanego smartfona. Dlatego iPhone Duo otrzymał system iOS 27, którego interfejs zaprojektowano z myślą o dwóch wyświetlaczach i różnych sposobach ustawienia urządzenia.

Po rozłożeniu telefonu użytkownik może korzystać z większej przestrzeni roboczej, a interfejs aplikacji dostosowuje się do dostępnego miejsca. W przypadku komunikatorów, takich jak WhatsApp, możliwe jest wyświetlanie listy rozmów po jednej stronie i treści wiadomości po drugiej. Podobne rozwiązanie sprawdzi się w poczcie elektronicznej, gdzie można przeglądać wiadomości i jednocześnie przygotowywać odpowiedź.

System umożliwia również pracę z dwiema aplikacjami obok siebie. Można na przykład otworzyć mapę i notatki podczas planowania podróży, przeglądać zdjęcia i przeciągać je bezpośrednio do wiadomości albo korzystać z przeglądarki internetowej, mając jednocześnie pod ręką inne narzędzia. Wybrane aplikacje da się połączyć, aby otwierały się i zamykały razem.

Ciekawie rozwiązano także obsługę klawiatury. W zależności od sposobu trzymania urządzenia można korzystać z pełnego układu albo rozdzielić klawisze na dwie części, co ułatwia pisanie na szerokim ekranie.

iPhone Duo nie jest więc wyłącznie smartfonem z większym wyświetlaczem. Jego możliwości zależą również od tego, jak oprogramowanie wykorzystuje zmieniający się kształt urządzenia.

Dwa aparaty 48 MP i nowe sposoby fotografowania

Składana konstrukcja otwiera również nowe możliwości w fotografii mobilnej. iPhone Duo wyposażono w dwa tylne aparaty Fusion o rozdzielczości 48 MP: główny oraz ultraszerokokątny. Pierwszy oferuje między innymi dwukrotny zoom o jakości optycznej, a także nagrywanie wideo 4K przy 120 kl./s. Materiał można następnie odtworzyć w zwolnionym tempie, uzyskując bardziej filmowy efekt.

Aparat ultraszerokokątny pozwala uchwycić szerszy plan, co przyda się podczas fotografowania architektury, krajobrazów czy większych grup osób. Oba aparaty obsługują również zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, a użytkownik może korzystać ze stylów fotograficznych znanych z modeli Pro.

Nowości nie ograniczają się jednak do samych parametrów. Jedną z ciekawszych funkcji jest Duo Preview. Po jej uruchomieniu zewnętrzny ekran może służyć jako podgląd dla osoby fotografowanej. Dzięki temu łatwiej sprawdzić kadr i upewnić się, że wszyscy są gotowi, zanim zostanie wykonane zdjęcie.

Smart Take wykorzystuje natomiast możliwości analizy obrazu, aby automatycznie rejestrować kolejne ujęcia, gdy zmienia się scena. Telefon można ustawić w wybranym miejscu, uruchomić funkcję, a następnie wejść do kadru. Rozwiązanie może być szczególnie przydatne podczas fotografowania w pojedynkę lub robienia zdjęć grupowych bez konieczności ciągłego wracania do telefonu.

Z myślą o najmłodszych przygotowano Kid Cue. Funkcja wyświetla na ekranie animacje mające przyciągnąć uwagę dzieci, co może ułatwić uchwycenie naturalnego spojrzenia podczas fotografowania.

Do dyspozycji użytkownika jest również przedni aparat Center Stage o rozdzielczości 12 MP. Automatycznie dostosowuje on kadr do sytuacji i orientacji urządzenia, a podczas rozmów wideo pomaga utrzymać użytkownika w centrum obrazu. Dodatkowo wewnętrzny aparat FaceTime umieszczono pod ekranem, dzięki czemu nie zajmuje on stale widocznego miejsca na wyświetlaczu.

Autor: Kin Cheung/ East News

Wydajność, która ma znaczenie nie tylko na papierze

Za działanie iPhone’a Duo odpowiada czip A20 Pro, wspierany przez system chłodzenia z komorą parową. To istotne połączenie, ponieważ w urządzeniach o dużych możliwościach liczy się nie tylko szczytowa wydajność, lecz także zdolność do utrzymania jej podczas dłuższej pracy.

Według danych Apple wydajność utrzymywana podczas obciążenia jest o 35 proc. wyższa niż w iPhonie 17 Pro. Ma to znaczenie między innymi podczas wymagającej edycji zdjęć i wideo, grania czy korzystania z funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Większa przestrzeń robocza może być szczególnie przydatna przy zadaniach wymagających pracy z kilkoma źródłami informacji. Możliwość jednoczesnego wyświetlania dokumentu i notatek, zdjęć i komunikatora czy mapy i planu podróży pozwala ograniczyć konieczność ciągłego przełączania się między aplikacjami. Z kolei obsługa Apple Pencil z USB-C umożliwia wygodne sporządzanie odręcznych notatek i pracę z kompatybilnymi aplikacjami na obu ekranach.

Bateria na cały dzień i szybkie ładowanie

Duży ekran i wysoka wydajność stawiają przed producentem dodatkowe wyzwanie: jak zapewnić odpowiedni czas pracy na jednym ładowaniu? Apple zastosowało w iPhonie Duo system dwóch baterii, które są zarządzane i ładowane jako jeden układ. Dodatkową przestrzeń wewnątrz obudowy udało się wygospodarować między innymi dzięki rezygnacji z fizycznego gniazda karty SIM na rzecz eSIM.

Deklarowany czas odtwarzania wideo wynosi do 44 godzin na ekranie zewnętrznym i do 31 godzin na ekranie wewnętrznym. Producent podaje również do 24 godzin typowego użytkowania przy korzystaniu z obu wyświetlaczy w porównywalnym zakresie. Rzeczywisty czas pracy będzie oczywiście zależał od sposobu korzystania z urządzenia, ustawień i używanych aplikacji.

Telefon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe, które pozwala uzupełnić energię od 0 do 50 proc. w około 20 minut, a także ładowanie bezprzewodowe MagSafe.

Czy składany iPhone zmieni nasze przyzwyczajenia?

iPhone Duo pokazuje, że przyszłość smartfonów nie musi polegać wyłącznie na coraz większej mocy obliczeniowej czy kolejnych usprawnieniach aparatu. Równie ważne może być to, jak urządzenie dopasowuje się do potrzeb użytkownika w różnych sytuacjach.

Zamknięty pozostaje poręcznym telefonem, który można obsługiwać jedną ręką. Po rozłożeniu staje się większą przestrzenią do czytania, oglądania, tworzenia i pracy z kilkoma aplikacjami. Możliwość ustawienia go pod różnymi kątami, wykorzystania głównych aparatów do selfie czy jednoczesnego przeglądania treści i pisania wiadomości sprawia, że jego forma wpływa na sposób korzystania z wielu funkcji.

Ostatecznie najciekawsza w iPhonie Duo nie jest sama możliwość złożenia ekranu, lecz to, co można dzięki niej zrobić. Apple próbuje połączyć wygodę tradycyjnego iPhone’a z elastycznością większego urządzenia, nie rezygnując z własnego ekosystemu i sposobu obsługi. To propozycja dla osób, które chcą mieć więcej przestrzeni do działania, ale nadal nosić przy sobie jeden, kompaktowy sprzęt.