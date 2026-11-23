- Zakończenie wsparcia dla systemu Windows 10 w 2027 roku pozbawi ochrony ponad 3,5 miliona komputerów w Polsce, co może wywołać ogromny napływ elektroodpadów.

- Przedsiębiorstwa Google i refurbed proponują bezpłatną alternatywę w postaci systemu ChromeOS Flex, który pozwala na dalsze użytkowanie starszych komputerów PC oraz Mac.

- Oprogramowanie ChromeOS Flex gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i płynne działanie na wiekowym sprzęcie, a przed ostateczną instalacją użytkownicy mogą je w prosty sposób wypróbować.

- Decyzja o zmianie systemu zapobiegnie wygenerowaniu setek ton odpadów elektronicznych i zmniejszy emisję dwutlenku węgla, przynosząc ulgę zarówno naturze, jak i domowemu budżetowi.

Już za niespełna dwanaście miesięcy, dokładnie 12 października 2027 roku, miliony w pełni sprawnych komputerów zmierzą się z ogromnym wyzwaniem. W tym dniu koncern Microsoft definitywnie wygasi wsparcie dla popularnego systemu Windows 10 i przestanie dostarczać aktualizacje bezpieczeństwa. Według wyliczeń instytutu badawczego Fraunhofer Austria, w samej Polsce kłopot ten dotknie aż 3,53 miliona maszyn, natomiast w całej Unii Europejskiej liczba ta sięgnie 41 milionów. Chcąc powstrzymać gigantyczną falę elektroodpadów, przedsiębiorstwa Google i refurbed nawiązały współpracę, korzystając z pomocy ekspertów z Fraunhofer Austria. Zaoferowali oni bezpłatny system operacyjny ChromeOS Flex, który pozwoli na dalszą eksploatację urządzeń niespełniających wymogów aktualizacji do systemu Windows 11. Skali tego zjawiska oraz konieczności podjęcia odpowiednich kroków nie ukrywa Kilian Kaminski, współzałożyciel platformy refurbed.

„Uznanie 41 mln w pełni sprawnych urządzeń za przestarzałe z dnia na dzień wyłącznie z powodu wygaśnięcia wsparcia dla systemu operacyjnego obnaża fundamentalną wadę współczesnego modelu konsumpcji technologii. Ogranicza to użytkownikom prawo do decydowania o tym, jak długo będą korzystać z własnego sprzętu” – mówi Kilian Kaminski.

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Koniec wsparcia dla Windows 10 w 2027 roku dotknie miliony Polaków

Podstawowa obsługa techniczna systemu Windows 10 zakończyła się już 14 października 2025 roku, jednak posiadacze tego oprogramowania mieli jeszcze dostęp do płatnych, rozszerzonych pakietów aktualizacyjnych. Ta ostatnia możliwość zniknie bezpowrotnie 12 października 2027 roku. Po tym terminie urządzenia, których parametry są zbyt słabe dla nowszego systemu Windows 11, stracą ochronę przed nowymi zagrożeniami płynącymi z internetu. Oznacza to, że bezpieczne korzystanie z takich komputerów stanie się niemożliwe, mimo że ich komponenty wciąż pracują bez najmniejszych zarzutów. Taki proces jest określany mianem planowanego postarzania produktu i bezpośrednio przyczynia się do powstawania gór elektrośmieci oraz generowania zbędnych kosztów dla konsumentów.

„Cieszymy się, że wspólnie z Google możemy zaoferować praktyczne rozwiązanie i dać użytkownikom wybór. Umożliwiając im modernizację posiadanych komputerów PC i Mac, zapewniamy tym urządzeniom bezpieczne drugie życie. To swoista kuracja odmładzająca, która wydłuża czas użytkowania sprzętu i zapobiega jego przedwczesnemu przekształceniu w elektroodpady” – dodaje Kaminski.

Jak działa darmowy system ChromeOS Flex od Google i refurbed?

Reagując na nadchodzący kryzys, firmy Google oraz refurbed udostępniają łatwe w obsłudze i całkowicie bezpłatne narzędzie. System operacyjny ChromeOS Flex charakteryzuje się szybkością i niskim obciążeniem podzespołów, dzięki czemu po instalacji na starszych komputerach PC i Mac przywraca im pełną funkcjonalność. Jego największym atutem są znacznie mniejsze wymagania sprzętowe w porównaniu do tradycyjnego oprogramowania. System ten pracuje bez zacięć nawet na kilkuletnich maszynach, opierając swoje działanie na chmurze oraz aplikacjach webowych. Jest to wręcz stworzona opcja dla użytkowników wykorzystujących sprzęt głównie do surfowania po sieci, oglądania wideo czy korzystania z internetowych pakietów biurowych, takich jak Microsoft 365 lub Google Workspace.

„Miliony laptopów i komputerów stacjonarnych wkrótce utracą wsparcie systemowe, mimo że pod względem technicznym nadal działają bez zarzutu. Dzięki ChromeOS Flex oraz współpracy z refurbed (...) oferujemy użytkownikom bardziej zrównoważony sposób na odzyskanie kontroli nad swoimi urządzeniami i wydłużenie okresu ich eksploatacji” – wyjaśnia Alexander Kuscher, dyrektor działu laptopów i tabletów w Google.

Instalacja ChromeOS Flex na starym komputerze krok po kroku

Sama zmiana oprogramowania na nowe przebiega bardzo sprawnie. Użytkownicy mogą pobrać system ChromeOS Flex całkowicie za darmo bezpośrednio z oficjalnej witryny firmy Google. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z serwisu refurbed.pl, gdzie można zamówić pamięć USB z wgranym i gotowym do użycia instalatorem, płacąc jedynie około 13 zł za samą przesyłkę. Istotnym faktem jest możliwość bezpiecznego sprawdzenia działania systemu jeszcze przed jego wgraniem na dysk.

Cały proces przebiega w kilku prostych etapach.

- W pierwszej kolejności należy wystartować komputer bezpośrednio z podłączonego nośnika USB.

- Następnie można przetestować działanie nowego systemu bez jakiejkolwiek ingerencji w dotychczasowe pliki oraz zainstalowane programy.

- Jeżeli testowane oprogramowanie spełni oczekiwania, przed kolejnym krokiem trzeba wykonać kopię zapasową swoich danych.

- Ostatnim etapem jest uruchomienie pełnej instalacji, która całkowicie zastąpi dotychczasowy system operacyjny.

Gdy proces dobiegnie końca, urządzenie zacznie regularnie i automatycznie pobierać aktualizacje bezpieczeństwa, co zagwarantuje bezpieczną pracę na komputerze również po październiku 2027 roku. Przed przystąpieniem do tych działań dobrze jest jednak zweryfikować listę certyfikowanych modeli urządzeń, aby mieć pewność co do pełnej kompatybilności posiadanego sprzętu.

Koniec Windows 10 a ekologia. Ile elektrośmieci uda się uniknąć?

Wspólny projekt obu firm opiera się na konkretnych wyliczeniach naukowców. Z badania przeprowadzonego przez Paula Rudorfa z instytutu Fraunhofer Austria wynika, że przedłużenie eksploatacji zagrożonych wyłączeniem komputerów chociażby o jeden rok dałoby gigantyczne rezultaty. Taki krok w samej tylko Polsce zapobiegłby wygenerowaniu około 101 ton odpadów elektronicznych i zmniejszył emisję dwutlenku węgla o niemal 27 631 ton. Biorąc pod uwagę obszar całej Unii Europejskiej, wartości te powiększają się do poziomu 1172 ton zaoszczędzonych elektrośmieci oraz redukcji emisji CO₂ o 320 tysięcy ton.

„Przedwczesna wymiana urządzeń, które są technicznie sprawne – tylko dlatego, że kończy się dla nich wsparcie – stoi w sprzeczności z celami ochrony zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzi to również do niepotrzebnego obciążenia środowiska” – podkreśla autor badania, Paul Rudorf.