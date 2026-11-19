Lantre, autoryzowany sprzedawca produktów marki Apple, połączył siły z siecią salonów Sony Centre, uruchamiając nową usługę odbioru osobistego zamówień internetowych w 8 polskich miastach. Inicjatywa ta wpisuje się w rozwijający się model omnichannel, oferując klientom bezpłatny odbiór sprzętu kupionego na lantre.pl oraz dostęp do dedykowanych stref testowych z urządzeniami Apple.

Lantre x Sony – nowe punkty odbioru

Współpraca sklepu internetowego Lantre z salonami Sony Centre to przykład innowacyjnego podejścia do dystrybucji sprzętu premium w segmencie nowoczesnych technologii. Jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którym zależy na skróceniu czasu oczekiwania na dostawę oraz wyeliminowaniu niepewności związanej z transportem kurierskim. Co więcej, w wybranych lokalizacjach Sony Centre stworzono dedykowane strefy Lantre z ekspozycją bazowych produktów Apple. Strefy te umożliwiają klientom bezpośredni kontakt z urządzeniami przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej.

Przestrzeń dla profesjonalistów wideo, foto i audio

Obecność stref Lantre w salonach Sony Centre to także bardzo dobra wiadomość dla profesjonalistów z branży kreatywnej – fotografów, filmowców, realizatorów dźwięku oraz twórców cyfrowych. Połączenie w jednej przestrzeni handlowej oferty obu marek sprawia, że salon Sony Centre staje się kompleksowym punktem przygotowania środowiska pracy twórczej.

Zamawianie i odbiór sprzętu krok po kroku

Jak mówi Adam Semik, Sales & Customer Service Manager w Lantre: "Proces zakupu i odbioru towaru zaprojektowaliśmy tak, by był wygodny dla klienta. Został maksymalnie uproszczony i brak w nim skomplikowanych procedur formalnych, co znacznie skraca czas realizacji". Klienci mogą przejść całą ścieżkę w czterech czytelnych krokach:

Wybór sprzętu na lantre.pl – składasz zamówienie online, uwzględniające finansowanie i usługi dostępne w ofercie Lantre (raty, leasing, ubezpieczenie, service pack). Wskazanie punktu odbioru – wybierasz Sony Centre w swoim mieście w sekcji form dostawy (poprzez kliknięcie opcji „Dostępność w salonach”). Wygodny odbiór osobisty – udajesz się po odbiór gotowego zamówienia w punkcie partnerskim bez konieczności oczekiwania na kuriera. Weryfikacja w Strefie Lantre (dostępna w 4 z 8 punktów odbioru) – odwiedzasz strefę Lantre w punkcie odbioru, testujesz urządzenie na żywo oraz masz możliwość zakupu podstawowych konfiguracji i akcesoriów od ręki na miejscu.

Sieć punktów odbioru Sony Centre w Polsce

Punkty odbioru oraz strefy ekspozycyjne zlokalizowane są w kluczowych aglomeracjach miejskich, głównie w rozpoznawalnych centrach i parkach handlowych, co ułatwia realizację odbiorów podczas codziennych aktywności.

W tych lokalizacjach klienci nie tylko odbiorą zamówienie z lantre.pl, ale też mogą odwiedzić strefę Lantre - zobaczyć i kupić produkty na miejscu:

Łódź – Sony Centre Manufaktura (ul. Jana Karskiego 5, 91-071 Łódź)

Poznań – Sony Centre Stary Browar (ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań)

Warszawa – Sony Centre HOMEPARK Targówek (ul. Malborska 37, 03-286 Warszawa)

Wrocław – Sony Centre Bielany Wrocławskie (ul. Czekoladowa 9, 55-040 Bielany Wrocławskie)

W tych lokalizacjach na ten moment dostępny jest jedynie odbiór osobisty zamówień z lantre.pl:

Gdańsk – Sony Centre Matarnia Park Handlowy (ul. Złota Karczma 26, 80-298 Gdańsk)

Katowice – Sony Centre Centrum Handlowe Libero (ul. Tadeusza Kościuszki 229, 40-600 Katowice)

Kielce – Sony Centre Galeria Echo (ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce)

Kraków – Sony Centre M1 Kraków (al. Pokoju 67, 31-564 Kraków)

Ale jak zaznacza Adam Semik, Sales & Customer Service Manager w Lantre: "Uruchomienie dedykowanych Stref Apple w tych salonach to jedynie kwestia czasu. Mamy nadzieję, że wkrótce tę możliwość będą mieli równeiż klieci z Gdańska, Katowic, Kielc i Krakowa.”

Podsumowanie

Dzięki sieci 8 punktów odbioru w kluczowych największych polskich miastach oraz dedykowanym strefom ekspozycyjnym Lantre (obecnym w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu), klienci zyskują nie tylko swobodę wyboru wygodnego sposobu dostawy, ale też możliwość bezpośredniego kontaktu ze sprzętem premium. Eliminacja barier transportowych, intuicyjna procedura zamówienia na lantre.pl oraz opcja zakupu podstawowych konfiguracji od ręki sprawiają, że partnerstwo Lantre i Sony Centre wyznacza wysoki standard w obszarze obsługi klienta.

Materiał sponsorowany