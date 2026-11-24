Czas na książkę

Zwykle smartfon kojarzy się z krótkimi formami: wiadomościami, mediami społecznościowymi, szybkimi wyszukiwaniami. Tymczasem po rozłożeniu iPhone’a Duo dostaję do dyspozycji ekran o przekątnej 7,6 cala. To zupełnie inna przestrzeń do korzystania z treści. Mogę wygodnie czytać dłuższe artykuły, przeglądać dokumenty, a także sięgnąć po ulubioną książkę. Wystarczy chwila, żeby telefon zamienił się w niewielki czytnik, który mam zawsze przy sobie.

Dwie aplikacje, mniej przełączania

Przy pracy nad tekstami często korzystam z kilku źródeł jednocześnie. Otwieram przeglądarkę, sprawdzam materiały, wracam do dokumentu, zapisuję pomysły. Możliwość wyświetlania dwóch aplikacji obok siebie pozwala mi uporządkować tę pracę. Nie muszę nieustannie przełączać widoków, a informacje z jednego okna mogę od razu wykorzystać w drugim.

To rozwiązanie przydaje się również poza pracą. Mogę na przykład przeglądać plan podróży i jednocześnie sprawdzać lokalizację na mapie albo czytać przepis, mając pod ręką listę zakupów.

Autor: Agnieszka Adamska, fot. Monika Ciepłucha

Aparat gotowy na jesienne światło

Nie potrzebuję profesjonalnego sprzętu, żeby zatrzymać ciekawe momenty. Szczególnie jesienią, kiedy światło, kolory i architektura potrafią stworzyć gotową scenografię do zdjęć. System dwóch aparatów Fusion 48 MP, głównego i ultraszerokokątnego, daje mi możliwość fotografowania zarówno portretów, jak i szerszych ujęć. Do tego dochodzi dwukrotny zoom jakości optycznej.

Aparat ultraszerokokątny pozwala również na fotografowanie z bliska w trybie makro. Mogę więc uchwycić drobne detale, fakturę liści czy niewielkie elementy, na które zwykle nie zwracam uwagi. Przydaje mi się także funkcja Smart Take, dzięki której mogę ustawić rozłożony smartfon pod odpowiednim kątem, stanąć przed obiektywem i zrobić zdjęcie bez pomocy drugiej osoby. To szczególnie wygodne podczas samodzielnych sesji zdjęciowych.

Autor: Agnieszka Adamska, fot. Monika Ciepłucha

Notatki, inspiracje i wspomnienia zawsze pod ręką

Przy pracy kreatywnej lubię mieć możliwość szybkiego zapisania pomysłu, naszkicowania czegoś albo naniesienia uwag na dokumencie. iPhone Duo obsługuje Apple Pencil USB-C, więc mogę wykorzystać go również jako cyfrowy notes. Odręczne notatki, szkice czy zaznaczanie fragmentów tekstu są wygodnym uzupełnieniem pracy na większym ekranie.

Jedną z funkcji, które szczególnie lubię, jest StandBy. Po podłączeniu telefonu do ładowania i ustawieniu go poziomo ekran może wyświetlać zegar, widżety lub zdjęcia. W praktyce smartfon staje się wtedy niewielkim elementem wyposażenia wnętrza. Zamiast wygaszonego ekranu mam pod ręką informacje, których potrzebuję, albo galerię ulubionych fotografii.

Domowe kino w wersji mobilnej

Duży ekran przydaje się także wtedy, gdy kończę pracę i mam ochotę obejrzeć film albo nadrobić odcinek serialu. Rozłożony Duo oferuje znacznie większą przestrzeń niż tradycyjny smartfon, a jednocześnie pozostaje bardziej poręczny niż tablet. To wygodne rozwiązanie podczas podróży, w pociągu czy w hotelowym pokoju.

Autor: Agnieszka Adamska, fot. Monika Ciepłucha

Jeden sprzęt, wiele zastosowań

Najbardziej przekonuje mnie w iPhonie Duo to, że nie muszę ograniczać się do jednego sposobu korzystania z tego telefonu. W ciągu dnia może być narzędziem pracy, czytnikiem, aparatem, ekranem do oglądania filmów czy cyfrowym notesem. Nie każda z tych funkcji będzie potrzebna codziennie, ale dobrze mieć je pod ręką.

Składana konstrukcja to zupełnie inny sposób korzystania ze smartfona, który daje więcej przestrzeni i pozwala lepiej dopasować go do aktualnych zajęć. Ja już straciłam dla niego głowę, a dopiero odkrywam możliwości tego telefonu. Dla kogoś, kto chce mieć wiele sprzętów w jednym, składanym urządzeniu, to spełnienie marzeń.

(Zdjęcia są własnością autorki. Kopiowanie i wykorzystywanie ich jest niedozwolone).