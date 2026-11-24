Na polski rynek trafiły właśnie trzy najnowsze urządzenia ubieralne od Xiaomi na 2026 rok. Klienci mogą już wybierać pomiędzy zegarkiem Watch S5, opaską Smart Band 11 oraz nietypowymi słuchawkami Clip, których ceny startują od 269 zł.

Wyceniony na minimum 1049 zł smartwatch Xiaomi Watch S5 łączy klasyczną elegancję z nowoczesną technologią, zapewniając do dwóch tygodni działania na jednym ładowaniu oraz pełną obsługę płatności zbliżeniowych przez Google Wallet.

Kolejna odsłona rynkowego hitu, czyli opaska Xiaomi Smart Band 11 w cenie od 269 zł, zyskała jaśniejszy wyświetlacz, baterię wystarczającą nawet na 21 dni działania oraz czujnik tętna, którego precyzję zwiększono o niemal 100 procent.

Całkowitą nowością w portfolio producenta są otwarte słuchawki Xiaomi Clip kosztujące od 609 zł. Model ten zakłada się bezpośrednio na małżowinę uszną, co gwarantuje wysoką jakość dźwięku Hi-Res Audio przy jednoczesnym zachowaniu pełnego kontaktu z otoczeniem dla większego komfortu i bezpieczeństwa.

QUIZ PRL. Czy pamiętasz te gadżety? Wyzwanie nawet dla tych, którzy dorastali w PRL Pytanie 1 z 10 W której dekadzie XX w. Frania, pierwsza polska pralka, zawitała do przeciętnego Kowalskiego? lata 40. lata 50. lata 60. lata 70. Następne pytanie

Globalna premiera Xiaomi 2026 w Paryżu. Polskie ceny nowych urządzeń

Wraz z nadejściem 2026 roku chiński koncern technologiczny rusza z szeroko zakrojoną ofensywą na rynku elektroniki. Podczas światowej prezentacji zorganizowanej w Paryżu marka Xiaomi oficjalnie odsłoniła swoje tegoroczne nowości z segmentu urządzeń ubieralnych. Wśród zaprezentowanych gadżetów znalazły się inteligentny zegarek Xiaomi Watch S5, opaska sportowa Xiaomi Smart Band 11, a także całkowicie nowy produkt w ofercie, czyli słuchawki Xiaomi Clip. Cała trójka pracuje pod kontrolą zaktualizowanego systemu operacyjnego Xiaomi HyperOS 4, co przekłada się na stabilniejsze działanie oraz znacznie sprawniejszą komunikację pomiędzy poszczególnymi sprzętami z ekosystemu.

Polscy klienci nie muszą uzbrajać się w cierpliwość, ponieważ wszystkie zaprezentowane nowości trafiły już do oficjalnej dystrybucji w naszym kraju. Producent ujawnił również pełny cennik na polski rynek, co z pewnością ułatwi konsumentom podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie wybranego modelu.

Tak prezentuje się oficjalny polski cennik nowości Xiaomi na 2026 rok w zależności od wybranego wariantu.

Model Xiaomi Watch S5 w rozmiarze 41 mm w wersjach kolorystycznych Black oraz Light Blue kosztuje od 1049 zł.

Za zegarek Xiaomi Watch S5 w rozmiarze 41 mm w wariancie Ceramic White trzeba zapłacić od 1149 zł.

Podstawowa opaska Xiaomi Smart Band 11 pozbawiona modułu NFC została wyceniona na kwotę od 269 zł.

Wersja opaski Xiaomi Smart Band 11 wyposażona w moduł NFC to wydatek rzędu minimum 329 zł.

Specjalne edycje opaski Xiaomi Smart Band 11 w wariantach Ceramic oraz Lavender kosztują od 369 zł.

Nowe otwarte słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Clip są dostępne w cenie zaczynającej się od 609 zł.

Smartwatch Xiaomi Watch S5 z płatnościami Google Wallet. Specyfikacja i funkcje

Najnowszy inteligentny zegarek w ofercie chińskiego producenta stanowi udany kompromis pomiędzy tradycyjnym wzornictwem a zaawansowaną elektroniką. Model Xiaomi Watch S5 do złudzenia przypomina klasyczny czasomierz za sprawą stalowej koperty oraz przemyślanych, ruchomych zaczepów paska, które idealnie układają się na ręce. Klienci mają do wyboru kilka wariantów stylistycznych, w tym wersję o podwyższonym standardzie, wyposażoną w pasek ze skóry oraz ceramiczny pierścień.

Za wyświetlanie treści odpowiada niezwykle jasny ekran AMOLED o przekątnej 1,32 cala, który gwarantuje pełną czytelność powiadomień i godziny nawet w ostrym słońcu. Zastosowane ogniwo pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia aż do 14 dni. Prawdziwym przełomem i najważniejszą nowością w modelu Xiaomi Watch S5 jest jednak pełna obsługa płatności zbliżeniowych Google Wallet. Dzięki temu wyczekiwanemu przez użytkowników rozwiązaniu zegarkiem można bezpiecznie płacić w terminalach na całym świecie, korzystając z zabezpieczeń oferowanych przez giganta z Mountain View. Sprzęt oferuje ponadto przeszło 150 trybów treningowych oraz rozbudowane funkcje zdrowotne, takie jak analiza snu czy śledzenie cyklu menstruacyjnego realizowane we współpracy z platformą Clue.

Opaska Xiaomi Smart Band 11 z NFC. Czas pracy na baterii i nowe funkcje

Kultowa linia opasek sportowych od lat bije rekordy popularności, dlatego producent zdecydował się na ostrożne udoskonalenie sprawdzonej formuły zamiast ryzykownych zmian. Bazując na dotychczasowych wynikach sprzedaży, nowy Xiaomi Smart Band 11 zyskał bardziej szykowny wygląd dzięki aluminiowej obudowie i jaśniejszemu wyświetlaczowi. Użytkownicy mogą również swobodnie personalizować urządzenie, wybierając spośród szerokiego wachlarza zupełnie nowych pasków dopasowanych do różnych stylizacji.

Główna filozofia tego sprzętu pozostała jednak nienaruszona, ponieważ to nadal przystępny cenowo, nieskomplikowany i solidny asystent codziennej aktywności fizycznej. Wersja standardowa wytrzymuje na jednym ładowaniu do 21 dni, natomiast wariant wzbogacony o moduł NFC działa do 18 dni. Inżynierowie zastosowali w tym modelu zmodernizowany czujnik tętna charakteryzujący się precyzją pomiaru wyższą o blisko 100 procent. Wodoszczelność na poziomie 5ATM pozwala na bezpieczne pływanie z urządzeniem na nadgarstku, a odmiana z chipem NFC umożliwia szybkie regulowanie rachunków w sklepach metodą zbliżeniową.

Otwarte słuchawki Xiaomi Clip. Jak działają i ile trzyma bateria?

Ostatnia z zaprezentowanych nowości wyróżnia się najbardziej nieszablonowym podejściem do konstrukcji sprzętu audio. Nowy model Xiaomi Clip to otwarte słuchawki typu clip-on łączące wysoki komfort noszenia z czystym brzmieniem, które nie odcina użytkownika od dźwięków z zewnątrz. Urządzenia nie umieszcza się wewnątrz kanału słuchowego, lecz delikatnie przypina bezpośrednio do małżowiny. Taki zabieg pozwala cieszyć się ulubionymi utworami i jednocześnie zachować pełną świadomość tego, co dzieje się na ulicy, w przestrzeni biurowej czy w domu, co bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwo.

Pojedyncza słuchawka waży raptem 5,5 grama, dzięki czemu sprzęt staje się praktycznie nieodczuwalny nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. Pomimo otwartej budowy producent deklaruje doskonałe parametry akustyczne z wyraźnymi partiami wokalnymi i głębokimi tonami niskimi. Model ten wspiera bezprzewodowy standard Hi-Res Audio Wireless, a wbudowane akumulatory zapewniają do 9 godzin odtwarzania muzyki lub do 38 godzin przy wykorzystaniu etui ładującego. Sam pokrowiec przyciąga wzrok nietuzinkowym wzornictwem, które nawiązuje do eleganckiego szkatułki na biżuterię. Całość stanowi ciekawą alternatywę dla osób unikających klasycznych pchełek oraz tradycyjnych słuchawek dokanałowych.