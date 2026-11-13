Śmiertelny faul Jesusa Owono. Policja bada sprawę bramkarza, a prokuratura mówi o karze

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-13 10:03

Brutalny faul, którego dopuścił się bramkarz Jesus Owono, zakończył się śmiercią Jesusa de Miguela. Zespół FC Andorra przygotowuje się teraz do pierwszego spotkania po tym dramacie, ale na boisku zabraknie załamanego golkipera, którego przyszłość w sporcie stoi pod znakiem zapytania. Okoliczności tragedii wyjaśnia zresztą policja, a prokuratura uspokaja ws. ewentualnej kary.

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Autor: Sergio Mendez/Diario de Avisos via AP, X.COM/ Associated Press

Dramatyczne sceny rozegrały się 2 listopada w doliczonym czasie rywalizacji między CD Tenerife a FC Andorra przy wyniku 2:2. Wówczas wyskakujący do piłki golkiper drużyny przyjezdnej Jesus Owono trafił kolanem prosto w klatkę piersiową Jesusa de Miguela, co doprowadziło u poszkodowanego do zatrzymania krążenia. Służby medyczne przez kilkanaście minut walczyły o życie zawodnika na murawie, a dramatyczną reanimację z trybun obserwowali kibice oraz żona i córka piłkarza. Po przewiezieniu do szpitala stan gracza początkowo udało się ustabilizować, jednak później nastąpiło gwałtowne pogorszenie i zawodnik zmarł rankiem 3 listopada.

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Dramatyczne wydarzenia na boisku wstrząsnęły całym środowiskiem piłkarskim, a w szczególności samym Jesusem Owono, który dopuścił się tego tragicznego w skutkach przewinienia.

Od Owono będzie zależało, kiedy i czy w ogóle wróci do gry. Jest głęboko poruszony. Damy mu przestrzeń, aby mógł w pełni swobodnie zdecydować. Może podjąć tę decyzję w dowolnym momencie, gdy uzna, że nadszedł właściwy czas i poczuje się na to gotowy. To dla niego bardzo delikatna sytuacja” – przekazał Carles Manso, szkoleniowiec występującego w drugiej lidze zespołu FC Andorra, który już w najbliższą sobotę rozegra swoje pierwsze spotkanie od czasu tragedii na Teneryfie.

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Funkcjonariusze policji rozpoczęli już oficjalne śledztwo w kierunku potencjalnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Hiszpańskie przepisy narzucają bowiem na wymiar sprawiedliwości obowiązek dokładnego zbadania każdego przypadku zgonu z przyczyn nienaturalnych, co obejmuje również nieszczęśliwe wypadki. Przedstawiciele prokuratury wskazują jednak, że formalne postawienie zarzutów i uruchomienie postępowania karnego w tej sprawie jest mało prawdopodobne.

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Załamany bramkarz spędza ten trudny czas w gronie rodziny oraz swoich najbliższych przyjaciół.

„Jako osoba najbardziej zaangażowana w to zdarzenie, mierzy się on z niezwykle złożonym wyzwaniem. Musimy uszanować jego osobisty proces przeżywania tej sytuacji i jego prywatność. Prawdopodobnie przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Nasza rola sprowadza się do tego, by być przy nim i oferować mu wszelkie możliwe wsparcie” – podkreślił trener prowadzący zespół bramkarza.

Najbliższy mecz drużyna z Andory rozegra już w sobotę na wyjeździe, gdzie jej rywalem będzie Almeria.

 
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