Śmiertelny faul Jesusa Owono. Policja bada sprawę bramkarza, a prokuratura mówi o karze

Dramatyczne sceny rozegrały się 2 listopada w doliczonym czasie rywalizacji między CD Tenerife a FC Andorra przy wyniku 2:2. Wówczas wyskakujący do piłki golkiper drużyny przyjezdnej Jesus Owono trafił kolanem prosto w klatkę piersiową Jesusa de Miguela, co doprowadziło u poszkodowanego do zatrzymania krążenia. Służby medyczne przez kilkanaście minut walczyły o życie zawodnika na murawie, a dramatyczną reanimację z trybun obserwowali kibice oraz żona i córka piłkarza. Po przewiezieniu do szpitala stan gracza początkowo udało się ustabilizować, jednak później nastąpiło gwałtowne pogorszenie i zawodnik zmarł rankiem 3 listopada.

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Dramatyczne wydarzenia na boisku wstrząsnęły całym środowiskiem piłkarskim, a w szczególności samym Jesusem Owono, który dopuścił się tego tragicznego w skutkach przewinienia.

„Od Owono będzie zależało, kiedy i czy w ogóle wróci do gry. Jest głęboko poruszony. Damy mu przestrzeń, aby mógł w pełni swobodnie zdecydować. Może podjąć tę decyzję w dowolnym momencie, gdy uzna, że nadszedł właściwy czas i poczuje się na to gotowy. To dla niego bardzo delikatna sytuacja” – przekazał Carles Manso, szkoleniowiec występującego w drugiej lidze zespołu FC Andorra, który już w najbliższą sobotę rozegra swoje pierwsze spotkanie od czasu tragedii na Teneryfie.

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Funkcjonariusze policji rozpoczęli już oficjalne śledztwo w kierunku potencjalnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Hiszpańskie przepisy narzucają bowiem na wymiar sprawiedliwości obowiązek dokładnego zbadania każdego przypadku zgonu z przyczyn nienaturalnych, co obejmuje również nieszczęśliwe wypadki. Przedstawiciele prokuratury wskazują jednak, że formalne postawienie zarzutów i uruchomienie postępowania karnego w tej sprawie jest mało prawdopodobne.

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Załamany bramkarz spędza ten trudny czas w gronie rodziny oraz swoich najbliższych przyjaciół.

„Jako osoba najbardziej zaangażowana w to zdarzenie, mierzy się on z niezwykle złożonym wyzwaniem. Musimy uszanować jego osobisty proces przeżywania tej sytuacji i jego prywatność. Prawdopodobnie przechodzi przez jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Nasza rola sprowadza się do tego, by być przy nim i oferować mu wszelkie możliwe wsparcie” – podkreślił trener prowadzący zespół bramkarza.

Najbliższy mecz drużyna z Andory rozegra już w sobotę na wyjeździe, gdzie jej rywalem będzie Almeria.