Zamiast wypijać, zanurz w tym sztućce. Po 20 minutach zapomnisz o rdzy i zaciekach. Domowy sposób na czyszczenie sztućców

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-11-10 12:54

Nawet dobrej jakości sztućce z czasem tracą swój pierwotny wygląd. Na widelcach i łyżkach pojawiają się rdzawe plamki, osad oraz trudne do usunięcia zacieki. Problem często nasila się, gdy regularnie korzystamy ze zmywarki. Na szczęście nie trzeba od razu kupować nowego kompletu ani sięgać po drogie preparaty. Z pomocą może przyjść popularny napój, który większość z nas często kupuje.

Metalowe łyżki i widelce leżą w wiklinowym koszyku na drewnianym stole. O myciu sztućców przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: topntp26/ Freepik.com
  • Na sztućcach często pojawiają się rdzawe plamki, osad i zacieki, zwłaszcza po myciu w zmywarce, mimo że stal nierdzewna jest stosunkowo odporna na korozję.
  • Ten popularny napój może pomóc w usunięciu niewielkich śladów rdzy i osadu.
  • Aby wyczyścić sztućce, należy zanurzyć sztućce w cieczy na kilkanaście minut, a następnie dokładnie przetrzeć, wypłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.

Dlaczego na sztućcach pojawiają się rdzawe plamki?

Sztućce to jedne z najczęściej używanych przedmiotów w kuchni. Codziennie trafiają na stół, a następnie do zlewu lub zmywarki. Nic dziwnego, że z biegiem czasu mogą pojawiać się na nich nieestetyczne ślady. Choć stal nierdzewna jest stosunkowo odporna na korozję, nie oznacza to, że jest na nią całkowicie niewrażliwa. Długotrwały kontakt z wilgocią, resztkami jedzenia, solą czy detergentami może sprzyjać powstawaniu drobnych ognisk rdzy. Zdarza się również, że rdza przenosi się na sztućce z innych metalowych przedmiotów umieszczonych w zmywarce. Do tego dochodzą zacieki i osad z twardej wody. W efekcie nawet elegancki komplet zaczyna wyglądać na stary i zaniedbany.

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Wlej puszkę tego napoju do naczynia i namocz sztućce. Rdza i zacieki znikną w mig

Jednym z domowych sposobów na pozbycie się niewielkich śladów rdzy jest wykorzystanie Coca-Coli. Napój zawiera kwas fosforowy, który może reagować z niektórymi związkami żelaza i pomagać rozluźnić osad. Dzięki temu usunięcie drobnych zabrudzeń staje się łatwiejsze. Przeprowadzenie zabiegu czyszczenia sztućców za pomocą Coca-Coli jest naprawdę proste. Wystarczy przygotować miskę lub inne naczynie, a następnie wlać do niego tyle napoju, aby można było zanurzyć zabrudzone części sztućców. Pozostawiamy je na kilkanaście minut, a później wyjmujemy i delikatnie przecieramy miękką ściereczką lub gąbką. Na koniec koniecznie dokładnie płuczemy sztućce pod bieżącą wodą i osuszamy je ręcznikiem. Nie należy pozostawiać ich wilgotnych, ponieważ może to sprzyjać ponownemu powstawaniu plam.

Jak zapobiegać powstawaniu rdzy na sztućcach?

Warto pamiętać, że Coca-Cola nie jest profesjonalnym środkiem do usuwania korozji i nie poradzi sobie z głębokimi uszkodzeniami metalu. Nie stosujmy tej metody do sztućców z delikatnymi powłokami lub zdobieniami. Aby ograniczyć problem w przyszłości, nie zostawiajmy brudnych sztućców na długo w zmywarce, stosujmy odpowiednią ilość detergentu i po zakończeniu programu wyjmujmy je oraz osuszajmy. Przy niewielkich zabrudzeniach można wypróbować kąpiel w Coca-Coli, pamiętając jednak o dokładnym wypłukaniu i osuszeniu metalowych przedmiotów. 

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