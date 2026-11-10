Arsene Wenger kandydatem na prezydenta FIFA? Wojciech Szczęsny miał z nim trudne relacje

Arsene Wenger powalczy z Giannim Infantino o fotel prezydenta FIFA?

Pełniący obecnie funkcję dyrektora do spraw globalnego rozwoju w strukturach FIFA Arsene Wenger analizuje możliwość ubiegania się o najwyższe stanowisko w tej organizacji podczas przyszłorocznego głosowania. Z ustaleń stacji BBC wynika, że 77-letni szkoleniowiec z Francji chce wykorzystać słabnące zaufanie do obecnego prezydenta Gianniego Infantino, a w swoim starcie mógłby liczyć na solidne poparcie europejskich związków piłkarskich.

Wizerunek obecnego szefa światowej federacji w ostatnim czasie mocno ucierpiał. Wpływ na to miała między innymi tak zwana afera Baloguna, lecz największe oburzenie wywołał zarzucony już projekt dotyczący zbycia części praw do najważniejszych imprez na rzecz prywatnych inwestorów. Francuski działacz bardzo stanowczo zdystansował się od tej kontrowersyjnej koncepcji.

Przeczytaj także: WTA Finals w Indian Wells. Świetny debiut Mirry Andriejewej

„Nie byłem zaangażowany w tworzenie tej strategii, a o samym projekcie dowiedziałem się z mediów. Decyzja o jego porzuceniu była bezdyskusyjnie właściwa” - tłumaczył w tamtym czasie Arsene Wenger.

Urzędujący prezydent nadal ma za sobą delegatów z Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej, jednak wejście do gry tak rozpoznawalnej osobistości jak były menedżer Arsenalu mogłoby kompletnie wywrócić obecny układ sił. Warto jednak pamiętać, że sam Francuz również zasłynął z budzących spory inicjatyw, proponując choćby modyfikację przepisów o spalonym czy rozgrywanie mistrzostw świata w cyklu dwuletnim. Czas na zgłaszanie kandydatur mija 18 listopada, natomiast samo głosowanie zaplanowano na marzec kolejnego roku.

81

Wojciech Szczęsny i Arsene Wenger. Burzliwa przeszłość w Arsenalu

Z perspektywy polskich fanów futbolu postać francuskiego trenera wiąże się bezpośrednio z losami Wojciecha Szczęsnego. To właśnie ten menedżer wykazał się odwagą i wprowadził młodego Polaka do pierwszej drużyny Arsenalu, a już w 2016 roku określił go mianem golkipera „klasy światowej”.

Współpraca obu panów nie układała się jednak wyłącznie pomyślnie, a moment rozstania z londyńskim zespołem był dla polskiego zawodnika niezwykle trudnym i burzliwym przeżyciem. Bramkarz przez długi czas miał w sercu żal i szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego szkoleniowiec darzący go tak dużym zaufaniem nagle całkowicie z niego zrezygnował.

Dawne zaszłości udało się im wyjaśnić dopiero po upływie wielu lat, kiedy to spotkali się na pełnej emocji rozmowie zarejestrowanej na potrzeby filmu dokumentalnego. Tamta szczera wymiana zdań pozwoliła polskiemu piłkarzowi spojrzeć na całą sytuację oczami byłego przełożonego i definitywnie zamknąć ten bolesny etap swojej piłkarskiej przygody.

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie