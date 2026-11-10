Piłkarze Jana Urbana na zgrupowaniu. Zarośnięty Lewandowski i oryginalne spodnie Puchacza

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Robert Lewandowski i Tymoteusz Puchacz zwrócili uwagę kibiców

Polskich piłkarzy czekają dwa ostatnie w tym roku pojedynki w Lidze Narodów. W sobotę, 14 listopada, kadra zagra na wyjeździe z Rumunią, a trzy dni później podejmie we Wrocławiu reprezentację Szwecji. Zdaniem wielu ekspertów po tych starciach posadę selekcjonera może stracić Jan Urban. Szkoleniowiec może zachować stanowisko pod warunkiem dobrych występów w obu meczach. Choć starcie z Rumunami wydaje - po wcześniejszym zwycięstwie w Warszawie aż 6:0 - stosunkowo łatwe, to rywalizacja ze Szwedami będzie znacznie trudniejsza, zważywszy na przegraną 1:3 w pierwszym pojedynku z drużyną „Trzech Koron”. W utrzymaniu pracy trenerowi muszą pomóc zawodnicy na czele z Robertem Lewandowskim. Mimo że wcześniejsze powołania wzbudziły sporo kontrowersji, czas analiz już minął. W poniedziałek, 9 listopada, powołani gracze zameldowali się w warszawskim Hotelu Hilton, rozpoczynając ostatnie tegoroczne zgrupowanie. Tradycyjnie przed wejściem sportowcy rozdawali autografy, a fani bacznie przyglądali się ich ubraniom. W oczy rzucał się zarośnięty Robert Lewandowski, który chyba nieco zapuszcza włosy, jednak największą sensację wywołał Tymoteusz Puchacz. Obrońca założył spodnie o bardzo szerokim kroju, co najpewniej nie było przypadkiem, gdyż taki fason bije rekordy popularności w obecnym sezonie.

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Stylizacje piłkarzy na zgrupowaniu. Robert Lewandowski, Tymoteusz Puchacz i pozostali kadrowicze

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Robert Lewandowski i Tymoteusz Puchacz bez czapek. Tak ubrali się pozostali reprezentanci Polski

Na warszawskim zgrupowaniu stawili się oczywiście nie tylko zarośnięty Robert Lewandowski oraz wyróżniający się ekscentrycznymi spodniami Tymoteusz Puchacz. Fotoreporterzy zgromadzeni przed hotelem uwiecznili na zdjęciach również innych reprezentantów. Wśród nich znaleźli się Bartłomiej Drągowski, Kamil Piątkowski, Oskar Kubiak, Michał Skóraś, Kacper Urbański, a także typowany na przyszłego następcę „Lewego” w drużynie narodowej Mateusz Żukowski. Większość powołanych graczy dobrała garderobę odpowiednio do aktualnej aury, decydując się na ciepłe, puchowe kurtki. Część zawodników, w tym właśnie Lewandowski oraz Puchacz, zrezygnowała jednak z nakrycia głowy, choć przy niskich temperaturach noszenie czapki jest wręcz podstawą.

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