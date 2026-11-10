Dimitar Dimitrow nowym graczem AZS Olsztyn. Klub znalazł zastępstwo za kontuzjowaną gwiazdę

Kontuzja wymusiła nagłą zmianę kadrową

Jan Hadrava w ubiegłym tygodniu zerwał ścięgno Achillesa podczas wyjazdowego spotkania w Zawierciu. Uraz ten całkowicie wyklucza go z gry do końca obecnego sezonu. Władze klubu zmuszone były błyskawicznie zareagować na tę niezwykle trudną sytuację. Poszukiwania nowego atakującego okazały się sporym wyzwaniem dla zespołu. Większość wartościowych graczy ma już bowiem podpisane ważne kontrakty w innych miejscach.

Nowym zawodnikiem olsztyńskiej drużyny został ostatecznie 26-letni Bułgar. Dimitar Dimitrow oficjalnie dołączył do siatkarskiej ekstraklasy i będzie reprezentował barwy zespołu do końca trwających rozgrywek. Działacze bardzo liczą na jego dobrą dyspozycję na parkiecie. Kibice z ogromną niecierpliwością czekają na pierwsze występy nowego nabytku w lidze. Proces pozyskania gracza zakończył się sukcesem pomimo sporych trudności na rynku transferowym.

"- Nie było to łatwe, ponieważ większość zawodników ma już podpisane kontrakty w swoich klubach. Udało nam się jednak namówić Dimitara Dimitrowa do gry w naszych barwach. Wydaje mi się, że na ten moment jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, dlatego bardzo cieszymy się z tego transferu" - powiedział prezes Zarządu Piłki Siatkowej AZS UWM SA Tomasz Jankowski.

Kiedy zadebiutuje nowy atakujący zespołu?

Klub ma ogromną nadzieję, że siatkarz pojawi się na boisku już w najbliższą sobotę. Olsztynianie zmierzą się na wyjeździe z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Będzie to prawdopodobnie pierwsza okazja do zaprezentowania jego niezwykłych umiejętności polskiej publiczności. Na początku bieżących rozgrywek zawodnik grał w barwach bułgarskiego CSKA Sofia, z którym wcześniej zdobywał medale mistrzostw kraju. Jego ogromne doświadczenie może okazać się kluczowe w nadchodzącej walce o cenne ligowe punkty.

W przeszłości nowy atakujący występował w kilku renomowanych ligach zagranicznych. W latach 2023-2025 był zawodnikiem francuskiego zespołu Montpellier, z którym sięgnął po Superpuchar Francji w 2024 roku. Wcześniej grał we włoskim klubie Consar RCM Rawenna oraz południowokoreańskim Ansan OK Savings Bank OKman. Zawodnik ma również na swoim koncie występy w narodowej reprezentacji Bułgarii. Reprezentował swój kraj między innymi w Lidze Narodów oraz podczas mistrzostw Europy w 2023 roku.