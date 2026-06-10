Ta naturalna maść z apteki idealnie nawilża skórę twarzy. Kosztuje tylko 5 zł!

W czasach, gdy półki drogerii uginają się pod ciężarem różnorodnych kosmetyków, często zapominamy o sprawdzonych, prostych i naturalnych środkach pielęgnacyjnych. Maść tranowa to jeden z tych produktów, który pomimo niskiej ceny i prostego składu, posiada imponujące właściwości. Tradycyjnie stosowana do leczenia oparzeń, ran i podrażnień skóry, maść ta zyskała również uznanie jako skuteczny środek nawilżający. W tym artykule przyjrzymy się, co czyni go tak wyjątkowym.

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Czym jest tran i jak działa na skórę?

Tran to olej pozyskiwany z wątroby ryb, głównie dorsza i innych ryb morskich. Tran od lat znany jest ze swoich dobroczynnych właściwości zdrowotnych, zwłaszcza w kontekście układu odpornościowego oraz w profilaktyce chorób serca. Jednak jego zastosowanie w kosmetyce, a szczególnie w produktach do pielęgnacji skóry, również zasługuje na uwagę.

Olej rybi bogaty jest w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz witaminy A i D, które odgrywają kluczową rolę w regeneracji skóry, wspomagając jej naturalne mechanizmy obronne oraz nawilżenie. Dzięki tym składnikom maść tranowa ma zdolność łagodzenia podrażnień, przyspieszania gojenia się drobnych ran i regeneracji suchej skóry.

Właściwości maści tranowej

Maść tranowa, mimo swojej prostej formuły, jest prawdziwym skarbem, jeśli chodzi o pielęgnację skóry. Oto kilka najważniejszych właściwości, które czynią ją tak wyjątkową:

Nawilżenie : Maść tranowa doskonale nawilża skórę, tworząc na niej delikatną, ochronną warstwę, która zapobiega utracie wody. Dzięki temu, skóra staje się bardziej elastyczna i miękka, co jest szczególnie istotne dla osób z suchą, szorstką skórą.

: Maść tranowa doskonale nawilża skórę, tworząc na niej delikatną, ochronną warstwę, która zapobiega utracie wody. Dzięki temu, skóra staje się bardziej elastyczna i miękka, co jest szczególnie istotne dla osób z suchą, szorstką skórą. Regeneracja : Kwasy tłuszczowe oraz witaminy zawarte w tranie wspomagają proces regeneracji naskórka. To idealne rozwiązanie na przesuszone partie ciała, popękane pięty, łokcie czy dłonie.

: Kwasy tłuszczowe oraz witaminy zawarte w tranie wspomagają proces regeneracji naskórka. To idealne rozwiązanie na przesuszone partie ciała, popękane pięty, łokcie czy dłonie. Łagodzenie podrażnień : Maść tranowa jest skuteczna w łagodzeniu różnego rodzaju podrażnień skórnych, takich jak drobne oparzenia, skaleczenia czy zmiany alergiczne. Działa kojąco na skórę i przyspiesza gojenie się ran.

: Maść tranowa jest skuteczna w łagodzeniu różnego rodzaju podrażnień skórnych, takich jak drobne oparzenia, skaleczenia czy zmiany alergiczne. Działa kojąco na skórę i przyspiesza gojenie się ran. Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi : Stosowanie maści tranowej chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zimno, wiatr czy promieniowanie UV, które mogą prowadzić do przesuszenia i podrażnień.

: Stosowanie maści tranowej chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zimno, wiatr czy promieniowanie UV, które mogą prowadzić do przesuszenia i podrażnień. Wspomaganie walki z trądzikiem: Choć tran kojarzy się głównie z nawilżaniem, to maść tranowa, dzięki swoim właściwościom regenerującym i przeciwzapalnym, może wspomagać leczenie zmian trądzikowych. Zmniejsza zaczerwienienia i wspomaga gojenie się blizn po wypryskach.

Maść tranowa - cena

Ceny maści tranowej bywają różne. W jednej aptece kupmy ją za 4 złote w innej nawet za 11 złotych, w zależności od pojemności opakowania, składu, czy producenta. Za 100 gram produktu zapłacimy ok. 5 złotych.