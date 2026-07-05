Orlen Oil Motor Lublin deklasuje Gezet Stal Gorzów. Kto zdobył najwięcej punktów?

Pewne zwycięstwo gospodarzy

Żużlowcy Orlen Oil Motor Lublin odnieśli przekonujące zwycięstwo nad zespołem Gezet Stal Gorzów, wygrywając na własnym torze 57:32. Drużyna z Lublina zapewniła sobie tym samym punkt bonusowy. W pierwszym spotkaniu obu drużyn to stalowcy triumfowali na własnym obiekcie, wygrywając nieznacznie 46:44.

Najjaśniejszą postacią w barwach Orlen Oil Motor Lublin był Bartosz Zmarzlik. Aktualny mistrz świata zdobył 14 punktów, zapisując na swoim koncie imponujący wynik czasowy w trzecim wyścigu. Jego przejazd zakończył się czasem 67,48 s, co było najlepszym wynikiem całego spotkania.

Kto punktował dla obu drużyn?

Oprócz Bartosza Zmarzlika, ważne punkty dla ekipy z Lublina zdobyli Mateusz Cierniak oraz Kacper Woryna, obaj kończąc zawody z dorobkiem 10 punktów. Solidny występ zaliczył również Martin Vaculik, który dołożył do dorobku drużyny 9 punktów. Bartosz Jaworski dorzucił 8 punktów, a Fredrik Lindgren 5.

W zespole Gezet Stal Gorzów najwięcej punktów zgromadził Anders Thomsen, który wywalczył 11 punktów. Oskar Paluch zdobył 10 punktów, a Paweł Przedpełski zakończył rywalizację z 7 punktami. Mecz sędziował Artur Kuśmierz z Częstochowy, a na trybunach zasiadło około 8 tysięcy widzów.