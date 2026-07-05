Novak Djoković awansował do ćwierćfinału turnieju Wimbledon. Czy Serb pobije historyczny rekord?

Zacięty mecz o awans do ćwierćfinału

Serbski zawodnik musiał spędzić cztery sety na korcie, aby wyeliminować rosyjskiego kwalifikanta. Spotkanie w ramach 1/8 finału obfitowało w wyrównaną walkę obu sportowców. Novak Djoković ostatecznie wygrał z Romanem Safiullinem wynikiem 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3. Oznacza to jego pewny awans do najlepszej ósemki londyńskiej rywalizacji.

Serb w tegorocznej edycji prestiżowych zmagań jest rozstawiony z numerem siódmym. Fani sportu bacznie śledzą jego kolejne kroki w tej drabince. Siedmiokrotny triumfator tego legendarnego turnieju udowodnił po raz kolejny swoją świetną dyspozycję. Tenisista potwierdza, że zamierza walczyć o najwyższe cele na angielskiej trawie.

Z kim zagra serbski tenisista?

W walce o półfinał zawodnik z Belgradu zmierzy się z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Kibice czekają na ostateczne rozstrzygnięcie meczu w innej części drabinki. Kolejnym rywalem Serba będzie Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime z numerem trzecim lub Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina grający z numerem dwudziestym drugim. Zwycięzca tego pojedynku zagra o wejście do strefy medalowej.

Ewentualne ostateczne zwycięstwo w całej imprezie ma dla serbskiego gracza ogromne znaczenie pod kątem historycznych statystyk. Zawodnik ten ma obecnie na swoim koncie łącznie dwadzieścia cztery tytuły wielkoszlemowe. Mający 39 lat Djoković ma szansę wyrównać niesamowity rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrywał ośmiokrotnie. Kolejny wielkoszlemowy triumf pozwoli mu wyprzedzić Margaret Court w klasyfikacji wszech czasów.