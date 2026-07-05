Wimbledon. Liderka rankingu sensacyjnie odpada z turnieju

Sensacyjne rozstrzygnięcie na trawiastych kortach

Liderka światowego rankingu tenisistek rozegrała na trawiastych kortach w Londynie bardzo trudne spotkanie. Białorusinka przegrała w meczu czwartej rundy z byłą światową jedynką, Japonką Naomi Osaką. Wynik tego starcia to 2:6, 6:7 (2-7), co oznacza ostateczne odpadnięcie zawodniczki z rywalizacji. Mimo tak wczesnego pożegnania z turniejem, pierwsza rakieta świata pozostanie na czele klasyfikacji tenisistek. Jej najlepszym osiągnięciem w tej imprezie pozostaje faza półfinałowa, którą osiągnęła w latach 2021, 2023 oraz 2025.

Z kolei japońska rywalka zaprezentowała bardzo wysoką dyspozycję i udowodniła swoje ogromne doświadczenie. Naomi Osaka w przeszłości wygrywała już czterokrotnie zawody rangi wielkoszlemowej. Tenisistka triumfowała dwukrotnie podczas Australian Open w latach 2019 i 2021 oraz dwukrotnie w US Open w 2018 i 2020 roku. Azjatka była również w przeszłości liderką światowego rankingu WTA. Teraz odniosła niezwykle cenne zwycięstwo nad obecną pierwszą rakietą globu.

Z kim zagra podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego?

Zgodnie z informacjami z turniejowej drabinki do kolejnej fazy rozgrywek awansowała rozstawiona z numerem czternastym tenisistka. Zawodniczka prowadzona przez szkoleniowca Tomasza Wiktorowskiego zagra o wejście do strefy medalowej z niezwykle wymagającą przeciwniczką. O półfinał imprezy zmierzy się bezpośrednio z czeską zawodniczką Karoliną Muchovą. Czeszka jest rozstawiona w londyńskich zawodach z numerem dziesiątym i prezentuje solidną formę. Będzie to kluczowe starcie w kontekście walki o najwyższe trofea wielkoszlemowe.

Awans do najlepszej ósemki jest wielkim sukcesem dla podopiecznej polskiego trenera. Zawodniczka po raz pierwszy w swojej karierze zagra w ćwierćfinale prestiżowych zawodów w stolicy Anglii. Do tej pory jej najlepszym rezultatem na tych trawiastych kortach była zaledwie trzecia runda. Obecny wynik stanowi więc znaczące przełamanie w jej dotychczasowych londyńskich startach. Rywalizacja z dziesiątą rakietą turnieju zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń kolejnej fazy.