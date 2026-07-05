Ariel Mosór zawodnikiem Korony Kielce. Kto jeszcze zasilił skład kieleckiej drużyny?

Ariel Mosór podpisał wieloletni kontrakt

Środkowy obrońca oficjalnie zasilił szeregi kieleckiego klubu, wiążąc się z nim długoterminową umową. Porozumienie piłkarza z nowym pracodawcą obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. Mający dwadzieścia trzy lata zawodnik stawiał pierwsze kroki w piłce nożnej w Unii Warszawa, skąd w 2018 roku przeniósł się do akademii Legii Warszawa. W stołecznej drużynie przeszedł przez kolejne szczeble młodzieżowe, a jego debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej zakończył się dwoma ligowymi występami.

Kolejnym krokiem w karierze defensora były przenosiny do zespołu Piasta Gliwice przed rozpoczęciem sezonu 2021/22. W drużynie z województwa śląskiego spędził łącznie trzy pełne sezony. Latem 2024 roku zdecydował się na dołączenie do ekipy Rakowa Częstochowa. W sezonie 2025/26 wystąpił czternaście razy we wszystkich rozgrywkach, z czego jedenaście w Ekstraklasie, w tym w jednym meczu pucharowym oraz europejskich pucharach, zdobywając przy tym jednego gola.

"Jestem bardzo podekscytowany tym transferem. W Kielcach buduje się bardzo ciekawa, głodna sukcesów drużyna. Chcę walczyć z Koroną o wygraną w każdym meczu. Miałem bardzo dobrą rozmowę z trenerem (Jackiem Zielińskim - PAP) przed podjęciem decyzji. Nie mogę doczekać się startu sezonu" - powiedział Mosór, cytowany na stronie internetowej nowego klubu.

Jakie inne transfery przeprowadziła Korona?

Kielecki klub aktywnie działa na rynku transferowym w trakcie trwającej letniej przerwy w rozgrywkach. W miniony weekend sfinalizowano również pozyskanie dwudziestojednoletniego pomocnika Kamila Jakubczyka. Młody zawodnik jest wychowankiem Pogoni Szczecin, a dwa ostatnie sezony spędził w zespole Arki Gdynia. W poprzednich rozgrywkach ten utalentowany piłkarz zanotował łącznie trzydzieści trzy oficjalne występy na polskich boiskach krajowych.

Podczas swoich gier w poprzednim sezonie Kamil Jakubczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców oraz zaliczył jedną bezpośrednią asystę. Do zespołu dołączył również czeski pomocnik Patrik Hellebrand, który ostatnio reprezentował barwy Górnika Zabrze. Pozyskani zawodnicy mają wzmocnić kadrę i pomóc drużynie, która w poprzedniej kampanii ligowej uplasowała się ostatecznie na jedenastej pozycji w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.