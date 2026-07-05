Charles Leclerc wygrywa Grand Prix Wielkiej Brytanii. Kto zaliczył fatalny występ na Silverstone?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-05 18:17

Charles Leclerc odniósł zwycięstwo w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na słynnym torze Silverstone. Dla reprezentanta Monako Grand Prix Wielkiej Brytanii zakończyło się dziewiątym triumfem w sportowej karierze. Aktualny lider mistrzostw napotkał na trasie poważne problemy.

Bolid F1 pędzący po torze Silverstone w strugach deszczu. O wynikach Grand Prix Wielkiej Brytanii przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Bolid Formuły 1 pędzący po mokrym torze wyścigowym w deszczowej aurze.

Charles Leclerc dominuje na torze Silverstone

Wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii stanowił dziewiątą rundę tegorocznych mistrzostw świata. Zwycięzcą został Charles Leclerc, który prowadził stawkę od samego startu rywalizacji. Monakijczyk błyskawicznie wyprzedził zdobywcę pole position i nie oddał pierwszego miejsca aż do mety.

Poważne kłopoty techniczne miał Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa. Włoski lider cyklu mistrzostw świata ukończył wyścig dopiero na szesnastej pozycji. Na drugim stopniu podium rywalizację zakończył brytyjski kierowca George Russell, który również reprezentuje barwy Mercedesa.

Kto uzupełnił podium w Wielkiej Brytanii?

Trzecią lokatę w wyścigu na torze Silverstone zajął rodak Russella, Lewis Hamilton z zespołu Ferrari. Zawodów nie ukończył natomiast Holender Max Verstappen z ekipy Red Bulla. Czterokrotny mistrz świata wypadł z trasy na cztery okrążenia przed końcem, mocno uszkodził bolid i ostatecznie musiał zrezygnować z dalszej jazdy.

Słaby występ we wczesnej fazie sezonu nie zepchnął Włocha z czoła tabeli. Liderem cyklu nadal pozostaje Antonelli, ale inni zawodnicy nadrabiają straty. Na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej plasuje się obecnie brytyjski zawodnik George Russell. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje na ten moment Lewis Hamilton.