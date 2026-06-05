Rośliny na balkon. Które kwiaty sprawdzą się idealnie?

Wraz z początkiem ciepłych dnia, warto zaplanować aranżację swojego balkonu czy tarasu. W zależności od tego, jakie lubisz kolory i zapachy, możesz zdecydować się konkretne rodzaje kwiatów, które będą odpowiadały twojemu gustowi. Istnieje wiele roślin, które idealnie sprawdzą się na balkonie. Decydując się na balkonowy ogródek trzeba jednak pamiętać, że posadzenie roślin to nie wszystko. Należy również dbać o nie w odpowiedni sposób - regularnie je podlewać i nawozić, aby do końca lata cieszyć się pięknym widokiem.

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SHORT - Marcin Maciejczak REACTS - Hiszpania Luna | Eska

Kupując rośliny na balkon warto wziąć pod uwagę warunki świetlne, które występują na balkonie, ilość dostępnego miejsca oraz nasze preferencje estetyczne. Oto 12 roślin balkonowych, które warto posadzić na swoim balkonie.

Lawenda na balkonie - jak uprawiać?

Wymaga stanowiska słonecznego i dobrze przepuszczalnej gleby.

Ważne jest regularne podlewanie, szczególnie w okresie suszy.

Po przekwitnięciu usuwaj uschnięte kwiatostany, aby zachęcić do kolejnego kwitnienia.

Wiosną przycinaj roślinę, aby zachować jej kompaktowy kształt

Nasturcja na balkonie - jak uprawiać?

Preferuje stanowiska słoneczne, ale toleruje również lekki cień.

Wymaga regularnego podlewania, ale unikaj nadmiernego namaczania gleby.

Usuwaj przekwitłe kwiatostany, aby pobudzić dalsze kwitnienie.

Chroń przed ślimakami, które mogą zjadać liście.

Werbena na balkonie - jak uprawiać?

Wymaga stanowiska słonecznego i przepuszczalnej gleby.

Regularnie podlewaj, aby gleba była wilgotna, ale nie mokra.

Przycinaj po przekwitnięciu, aby pobudzić nowe wzrosty i kwitnienie.

W razie potrzeby nawoź roślinę nawozem ogrodniczym.

Lobelia na balkonie - jak uprawiać?

Preferuje lekki cień lub półcień, szczególnie w gorące dni.

Regularnie podlewaj, aby gleba była wilgotna, ale nie przemoczona.

Usuwaj uschnięte kwiatostany, aby zachęcić do dalszego kwitnienia.

Przycinaj regularnie, aby utrzymać zwarty wzrost.

Fuksja na balkonie - jak uprawiać?

Stanowisko z częściowym cieniem lub filtrowanym światłem słonecznym.

Regularnie podlewaj, unikaj przesuszania gleby.

Nawoź co kilka tygodni nawozem do roślin kwitnących.

Regularne usuwaj zwiędłe kwiaty i obumarłych liści.

Bratki na balkonie - jak uprawiać?

Preferuje pełne nasłonecznienie, ale toleruje też lekki cień.

Regularnie, umiarkowanie podlewaj, unikaj nadmiernego namaczania gleby.

Usuwaj przekwitłe kwiatostany, aby zachęcić do dalszego kwitnienia.

Po przekwitnięciu przycinaj rośliny, aby zachować ich atrakcyjny wygląd.

Powojnik na balkonie - jak uprawiać?

Stanowisko słoneczne lub półcieniste.

Regularnie podlewaj, szczególnie w okresie suszy.

Przycinaj po kwitnieniu, aby zachęcić do kolejnych kwiatów i kontrolować wzrost.

Stosuj podporę dla powojnika, aby wspomóc jego rozwój i utrzymać ładny kształt.

Pokrzywka Brazylijska na balkonie - jak uprawiać?

Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste.

Regularnie podlewaj, aby gleba była wilgotna, ale nie przemoczona.

Nawoź co kilka tygodni nawozem wieloskładnikowym.

Regularnie usuwaj uschnięte kwiatostany i obumarłe liście.

Aksamitka na balkonie - jak uprawiać?

Stanowisko słoneczne lub lekki cień.

Umiarkowanie podlewaj, unikaj przesuszania lub nadmiernej wilgoci gleby.

Nawoź co kilka tygodni nawozem dla roślin kwitnących.

Regularnie usuwaj uschnięte kwiatostany i obumarłe liście.

Begonia na balkonie - jak uprawiać?

Preferuje lekki cień lub półcień.

Regularnie, umiarkowanie podlewaj, unikaj nadmiernego namaczania gleby.

Nawoź co kilka tygodni nawozem do roślin kwitnących.

Usuwaj przekwitłe kwiatostany i obumarłe liście, aby zachęcić do dalszego kwitnienia.

Surfinie na balkonie - jak uprawiać?

Stanowisko słoneczne lub półcieniste.

Regularnie, umiarkowanie podlewaj, unikaj nadmiernego namaczania gleby.

Nawoź co kilka tygodni nawozem do roślin kwitnących.

Usuwaj przekwitłe kwiatostany i obumarłe liście, aby zachęcić do dalszego kwitnienia.

Pelargonie na balkonie - jak uprawiać?

Preferuje stanowiska słoneczne lub lekki cień.

Regularnie podlewaj, unikaj przesuszania gleby.

Nawoź co kilka tygodni nawozem do roślin kwitnących.

Usuwaj obumarłe kwiatostany i gałązki, aby zachęcić roślinę do dalszego kwitnienia.

Regularne podlewanie, nawożenie i usuwanie zwiędłych kwiatów to podstawowe czynności, które pozwolą nam cieszyć się pięknym ogrodem na balkonie. Warto także regularnie przeglądać rośliny, aby wyłapywać ewentualne szkodniki i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się.

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