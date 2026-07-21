Porażka Górnika Zabrze w Lidze Mistrzów. Czy odrobią straty u siebie?

Szanse na awans po meczu w Turcji

Spotkanie w Turcji przebiegało w dużej mierze pod dyktando faworyzowanych gospodarzy. Piłkarze Fenerbahce utrzymywali się przy piłce przez większość czasu, jednak gra toczyła się zazwyczaj w bezpiecznej odległości od bramki polskiej drużyny. Zawodnicy ze Śląska dobrze znosili trudy tego wymagającego meczu pod względem fizycznym. Ich właściwe ustawienie na boisku i konsekwencja taktyczna zapobiegły wyższej porażce z wyżej notowanym przeciwnikiem.

Jedyna bramka w tym zaciętym pojedynku padła po precyzyjnie wykonanym rzucie wolnym. Gospodarze nie zdołali pokonać bramkarza Górnika z płynnej akcji, co daje pewną nadzieję polskiemu zespołowi na skuteczne odrobienie strat. W drugiej połowie doskonałymi interwencjami popisał się Philipp Schulze, co uchroniło zespół przed stratą kolejnych goli. Bramkarz zatrzymał groźne strzały w dwóch stuprocentowych sytuacjach wykreowanych przez graczy ze Stambułu.

"- Utrzymaliśmy dobry wynik, wszystko jest otwarte - powiedział trener Górnika Zabrze Michal Gasparik po wyjazdowej porażce 0:1 z tureckim Fenerbahce w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów."

Jak zagrają zabrzanie w decydującym rewanżu?

Turecki zespół zaprezentował się z bardzo silnej strony, wystawiając w pierwszej jedenastce znane w Europie gwiazdy, takie jak Nathan Ake oraz Nelson Semedo. Wymusiło to na drużynie gości bardzo głęboką defensywę i ograniczyło ich działania ofensywne do sporadycznych wyjść z kontratakiem. Gra przeciwko zawodnikom o tak wysokiej jakości indywidualnej uniemożliwiła polskiej ekipie podjęcie otwartej walki na całym boisku. Różnica poziomów pomiędzy europejskimi pucharami a zmaganiami w polskiej ekstraklasie była wyraźnie widoczna w szybkości operowania piłką.

Przed rewanżowym starciem o awans, zespół z Zabrza rozegra jeszcze niezwykle ważne spotkanie na krajowym podwórku. Za cztery dni rozpocznie się inauguracja polskich rozgrywek ligowych, w której rywalem ekipy z Górnego Śląska będzie wrocławski Śląsk. Sztab szkoleniowy zapowiada wystawienie najmocniejszego zestawienia personalnego w tej konfrontacji, bez oszczędzania kluczowych zawodników. Następnie cała uwaga drużyny skupi się na wypełnionym po brzegi stadionie podczas domowego starcia pucharowego.