Eliminacje Ligi Mistrzów z udziałem polskich drużyn. Zobacz wyniki Lecha i Górnika

Wyniki polskich drużyn w eliminacjach Ligi Mistrzów

W pierwszych spotkaniach drugiej rundy kwalifikacji Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Aarhus GF 4:1 (2:0). Wynik ten stawia polski zespół w bardzo komfortowej sytuacji przed rewanżem. Z kolei Górnik Zabrze uległ w Turcji drużynie Fenerbahce Stambuł 0:1 (0:1).

Równolegle toczyła się rywalizacja potencjalnych rywali polskich klubów w kolejnej fazie rozgrywek. Azerski Sabah Baku, w którym cały mecz rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał u siebie fiński KuPS Kuopio 1:0. W drużynie z Finlandii do 61. minuty występował Piotr Parzyszek. Natomiast austriacki Sturm Graz, z Szymonem Włodarczykiem na boisku do 70. minuty, rozbił szkockie Heart of Midlothian aż 4:0, będąc potencjalnym przeciwnikiem Górnika.

Z kim zagrają polskie kluby w razie porażki?

Jeżeli Lech Poznań straci przewagę w rewanżu, trafi do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Przeciwnikiem polskiego zespołu będzie przegrany z pary KI Klaksvik (Wyspy Owcze) i Żalgiris Kowno (Litwa). Pierwsze starcie tych zespołów zakończyło się bezbramkowym remisem.

Górnik Zabrze, w przypadku braku odrobienia strat z Fenerbahce, również zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zmierzy się tam ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy holenderskim Twente FC a Ferencvarosem Budapeszt. Ich pierwsze spotkanie zaplanowano na czwartek, z kolei pozostałe trzy pary drugiej rundy eliminacji elitarnych rozgrywek zagrają w środę, a rewanże odbędą się 28 i 29 lipca.