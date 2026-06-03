Nigdy nie jedz tego na śniadanie. Będziesz mieć poważne problemy z koncentracją

Śniadanie jest posiłkiem, który powinien dostarczać organizmowi odpowiedniej dawki energii, aby zapewnić sobie optymalne funkcjonowanie przez cały dzień. A potrzebne do tego jest białko, błonnik, czy zdrowe tłuszcze. Niestety, wiele osób sięga po szybkie i łatwe rozwiązanie - gotowe płatki śniadaniowe. Często reklamowane jako zdrowe i idealne dla aktywnych osób. Niestety, taka droga na skróty nie jest najlepszym wyborem. W rzeczywistości wiele popularnych płatków śniadaniowych, nawet tych skierowanych do dzieci i ludzi aktywnych fizycznie, może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Eska Summer City - Galeria Katowicka

Płatki śniadaniowe - unikaj ich o poranku

Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że nawet produkty reklamowane jako "pełnoziarniste" czy "fit" mogą zawierać ogromne ilości dodanego cukru. Spożycie cukru na śniadanie powoduje gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi, co początkowo może dać uczucie przypływu energii. Niestety, ten efekt jest krótkotrwały. Już po godzinie lub dwóch następuje gwałtowny spadek poziomu cukru we krwi, co objawia się zmęczeniem, sennością i trudnościami z koncentracją. Mówiąc krótko:

Nagły skok i równie gwałtowny spadek glukozy prowadzi do niestabilności w dostarczaniu paliwa dla mózgu, co oznacza, że możemy mieć trudności ze skupieniem się, a nasza produktywność spada

Regularne spożywanie cukru prowadzi do takich problemów ze zdrowiem, jak insulinooporność, a nawet cukrzyca typu 2

Płatki są ubogie w białko i zdrowe tłuszcze, które są kluczowe dla stabilnego poziomu energii i prawidłowej pracy mózgu

Z czego powinno się składać pełnowartościowe śniadanie?

Aby uniknąć problemów z koncentracją i dodać sobie energii na cały dzień, śniadanie powinno być pełnowartościowe i zrównoważone. Idealne śniadanie powinno składać się z białka, zdrowych tłuszczów, błonnika oraz węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym. Oto kilka propozycji:

Jajka w różnej postaci - jajka bogate są w białko i zdrowe tłuszcze, które pomagają w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi i zapewniają długotrwałą energię

- jajka bogate są w białko i zdrowe tłuszcze, które pomagają w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi i zapewniają długotrwałą energię Pełnoziarniste pieczywo z awokado - pełnoziarniste produkty zbożowe są bogate w błonnik, a awokado dostarcza zdrowych tłuszczy, które wspierają koncentrację i zdrowie mózgu

- pełnoziarniste produkty zbożowe są bogate w błonnik, a awokado dostarcza zdrowych tłuszczy, które wspierają koncentrację i zdrowie mózgu Smoothie na bazie warzyw i owoców z dodatkiem nasion chia lub siemienia lnianego - to źródło błonnika, witamin, zdrowych tłuszczy i białka, które wspomaga funkcjonowanie mózgu i zapewnia energię

- to źródło błonnika, witamin, zdrowych tłuszczy i białka, które wspomaga funkcjonowanie mózgu i zapewnia energię Owsianka z dodatkiem orzechów i owoców - owsianka jest bogata w błonnik, a w połączeniu z orzechami, które są źródłem zdrowych tłuszczy, i owocami, zawierającymi naturalne cukry, dostarcza stabilnej energii na dłuższy czas