Wystarczy 1 łyżka, która uratuje twój ekspres i poprawi smak kawy. Wystarczy jedna łyżka

Nieregularne czyszczenie ekspresu do kawy nie tylko niszczy smak napoju, ale prowadzi do usterek samego urządzenia.

Osadzający się kamień i resztki ziaren tworzą doskonałe warunki dla bakterii i psują jakość zaparzanej kawy.

Poznaj prosty trik z wykorzystaniem jednego składnika, który przywróci aromat kawy i wydłuży żywotność twojego sprzętu.

Dlaczego czyszczenie ekspresu do kawy jest tak ważne?

Czyszczenie ekspresu to podstawa, jeśli zależy nam na aromatycznym napoju każdego ranka. Zignorowanie narastającego kamienia sprawia, że w jego wnętrzu gromadzą się resztki ziaren, olejki oraz osad, co ostatecznie niszczy aromat kawy i może doprowadzić do awarii. Pozostałości po parzeniu jełczeją i zmieniają smak kolejnych filiżanek, a na dodatek stają się pożywką dla pleśni i bakterii. Dodatkowo gromadzący się kamień zmniejsza ciśnienie wody, zatyka elementy i przeciąża pompę, przyspieszając psucie się maszyny. Twarda woda dodatkowo potęguje to zjawisko, obniżając temperaturę parzenia i blokując przewody, co w najgorszym scenariuszu niszczy grzałkę. Kluczowe jest więc używanie odpowiednich filtrów oraz systematyczne odkamienianie ekspresu, by zapobiec tym procesom. Warto zatem wiedzieć, czego użyć do bezpiecznego odkamieniania.

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Tani trik na odkamienianie ekspresu domowym sposobem

Kamień wewnątrz ekspresu skutecznie zabija smak naszej ulubionej kawy. Staje się ona gorzka i pozbawiona głębokiego aromatu, dlatego co cztery tygodnie warto wykonać zabieg usuwania kamienia. W tym celu doskonale sprawdzi się kwasek cytrynowy, który nie zostawia przykrego zapachu, a radzi sobie z zabrudzeniami tak samo skutecznie jak ocet. Wystarczy rozpuścić zaledwie 1 łyżkę tego proszku w litrze lekko podgrzanej wody, a następnie przelać gotową mieszankę do zbiornika w ekspresie. Posiadacze urządzeń z funkcją automatycznego czyszczenia powinni postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Jeżeli sprzęt nie ma takiej opcji, na początek należy przepuścić około 1/4 płynu przez wylewkę. Następnie urządzenie wyłączamy lub zostawiamy włączone, ale przerywamy pracę do 30 minut, dając substancji czas na rozpuszczenie osadu. Po odczekaniu przepuszczamy kolejną część roztworu i powtarzamy czynność aż do opróżnienia pojemnika. Na koniec trzeba dokładnie wypłukać urządzenie, zalewając zbiornik samą wodą i zaparzając kilka pustych "filiżanek", pamiętając także o oczyszczeniu dyszy spieniającej.

Jak prawidłowo dbać o każdy element ekspresu?

Usuwanie kamienia to jednak nie wszystko. Równie istotne jest regularne mycie poszczególnych części sprzętu. Tylko w ten sposób zagwarantujemy sobie bezawaryjną pracę maszyny na lata oraz doskonały smak każdej filiżanki. Oto co należy robić:

Pojemnik na wodę: Myj regularnie ciepłą wodą z odrobiną detergentu, po czym starannie opłucz i wytrzyj do sucha.

Tacka i pojemnik na odpady z kawy: Pamiętaj o ich opróżnianiu i czyszczeniu, by nie dopuścić do powstawania pleśni.

Filtr wody: Należy go przepłukiwać pod kranem i wymieniać zgodnie z wytycznymi twórców ekspresu.

Dysza do spieniania mleka: Zawsze myj ją po skończonej pracy, ewentualnie wspomagając się dedykowaną do tego celu szczoteczką.

Zewnętrzna część urządzenia: Przecieraj wilgotną szmatką.