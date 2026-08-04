Dior Cigale - Nowa obsesja celebrytek. Ta luksusowa torebka robi furorę [GALERIA]

Suknia La Cigale zachwycała nowoczesnością

Określana przez Jonathana Andersona mianem „mojej ulubionej sukni wszech czasów w historii mody”, La Cigale od momentu premiery zachwycała swoją nowoczesnością. Jej oszczędna forma, wykonanie z szarego jedwabiu moré oraz głębokie plisy budujące precyzyjną strukturę i spektakularną objętość sprawiły, że projekt na trwałe zapisał się w historii haute couture.

Co wyróżnia torebkę Dior Cigale?

Torebka Dior Cigale podobnie jak suknia, wyróżnia się krawiecką konstrukcją, rzeźbiarską asymetrią oraz charakterystyczną kokardą wykończoną metalicznym akcentem i stanowiącą subtelne nawiązanie do wiązanego pasa w sukni. Model został wykonany z miękkiej skóry i jest dostępny w dwóch rozmiarach oraz palecie kolorów, inspirowanej archiwalnymi odcieniami domu mody Dior.

Celebrytki zakochały się w torebce Dior Cigale

Dior Cigale szybko stała się nowym obiektem pożądania światowych gwiazd. Noszona jest na wiele sposobów: Rihanna, Charlize Theron, Ariana Grande, Taylor Swift, Rosalía i Anne Hathaway wybierają wersję z czarnej skóry. Z kolei Jennifer Lawrence i Greta Lee, sięgają po modele w odcieniach: Rose Ballet, Rose Soupir, Hibiscus oraz Hermitage. Łącząc funkcjonalność z ponadczasową elegancją, Dior Cigale odnajduje się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i podczas wyjątkowych okazji. Można ją nosić w dłoni, na ramieniu lub w wersji crossbody.

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