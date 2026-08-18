Jakub Popiwczak pochwalił się piękną żoną. Mało kto wie, czym zajmuje się Magda

Siatkarz Jakub Popiwczak z reprezentacji Polski świętuje rocznicę ślubu

Jakub Popiwczak, występujący na pozycji libero w reprezentacji Polski, chętnie dzieli się w sieci szczęściem u boku swojej żony. Na jego instagramowym profilu często goszczą romantyczne kadry z Magdaleną Wróbel. Para powiedziała sobie sakramentalne „tak” 17 sierpnia 2024 roku. W dniu drugiej rocznicy tego ważnego wydarzenia, siatkarz nie omieszkał przypomnieć o nim swoim fanom, zamieszczając wspólne fotografie ze swoją wybranką w mediach społecznościowych.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

"Mijają 2 lata odkąd to SUPERDUO odczytało własnoręcznie napisane przysięgi i dało sobie po raz pierwszy buziaka. Dla uczczenia tego dnia wrzucam kilka fotek. Jak widać na załączonym obrazku, jedni od zawsze mieli to coś i promienieli w każdych okolicznościach, natomiast inni przez ten czas nadal szukają swojej najlepszej wersji, przez stroje, fryzury, pory roku" - napisał żartobliwie Kuba Popiwczak.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z drogi zawodowej, jaką obrała partnerka sportowca. Magdalena posiada wykształcenie prawnicze, a w 2019 roku wydała nawet publikację zatytułowaną „Podatek dochodowy od osób prawnych”. Zanim jednak skupiła się na prawie, jej wielką miłością był taniec, któremu poświęcała dużo czasu.

GALERIA: Jakub Popiwczak z żoną Magdą