Mroczne tajemnice azjatyckiego reżimu. "Kraj, który patrzy" to nowa propozycja Mai Kołodziejczyk

Mroczne tajemnice azjatyckiego reżimu

Fikcyjne państwo Ligvash, umiejscowione gdzieś na kontynencie azjatyckim, to kraj od lat całkowicie zamknięty na wpływy zewnętrzne. Zmienia się to jednak za sprawą nowego dyktatora. Władca postanawia poprawić swój wizerunek i łaskawie otwiera granice dla turystów.

Aby wypromować kraj, władze zapraszają wyselekcjonowaną grupę europejskich influencerów oraz dziennikarzy podróżniczych do udziału w eksperymentalnym projekcie. Każdy z gości otrzymuje miejscowego opiekuna. Partnerzy ci są dobierani w sposób zaskakująco drobiazgowy, co szybko zaczyna budzić niepokój.

Wśród uczestników wyjazdu znajdują się Konrad, który dołączył do grupy zupełnie przypadkowo, oraz Jennishi, budząca szczególną uwagę jako córka ocalałej z nuklearnej katastrofy. Ich relacja szybko wykracza poza zaplanowany scenariusz. Młodzi ludzie wspólnie wykonują kolejne, odgórnie narzucone zadania, jednocześnie otrzymując niepokojące wiadomości. Wkrótce nabierają pewności, że Ligvash wciąż zmaga się z ponurymi echami swojej przeszłości.

Bohaterowie funkcjonują w rzeczywistości, w której każdy najdrobniejszy krok podlega ścisłej kontroli, a przypadki po prostu nie istnieją. Muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, komu mogą wierzyć, i czy mają w sobie na tyle odwagi, by poznać prawdziwe oblicze azjatyckiego reżimu, jak i zmierzyć się z własnymi, ukrytymi lękami.

Kim jest Maja Kołodziejczyk?

Maja Kołodziejczyk to absolwentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Znana jest z działalności dziennikarskiej, licznych podróży i kreatywnych projektów. Ma na swoim koncie m.in. thriller „Nie jestem jak ojciec” oraz dwuczęściową serię dla młodzieży „Wszystkie twoje ślady”. Pisarka chętnie dzieli się swoją twórczością w mediach społecznościowych, gdzie prowadzi profile na Instagramie i TikToku pod pseudonimem @_majakolodziejczyk.

Thriller „Kraj, który patrzy” zadebiutuje na rynku wydawniczym 26 sierpnia. Książka Mai Kołodziejczyk trafi do czołowych sieci księgarskich oraz będzie dostępna w popularnych księgarniach stacjonarnych i internetowych. Wydanie zaoferowane zostanie także w formie cyfrowej, m.in. na platformach Empik, Virtualo, Woblink.pl, Legimi.pl, Publio.pl oraz Ebookpoint.pl.