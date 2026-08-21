Polska dziesiąta w rankingu UEFA. Liga Mistrzów coraz bliżej

Historyczna szansa w rankingu UEFA

Obecnie Polska zajmuje 10. miejsce w rankingu UEFA, mając na koncie 44,825 pkt. Utrzymanie tej lokaty do końca sezonu 2026/27 zapewni mistrzowi Polski bezpośredni udział w fazie ligowej elitarnej Ligi Mistrzów od sezonu 2028/29. Polska traci do dziewiątej Turcji, ale ma przewagę nad 11. Czechami.

Sezon 2026/27 rozgrywek UEFA był wyjątkowy – po raz pierwszy w historii wystąpiło w nich pięć polskich klubów. Mimo że GKS Katowice odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji, a Lech Poznań i Górnik pożegnali się z kwalifikacjami Ligi Mistrzów, sytuacja polskiej piłki w Europie systematycznie się poprawia.

"Zajęcie 10. miejsca oznaczałoby zasadniczą zmianę pozycji polskiego futbolu w Europie i - przy utrzymaniu obecnych zasad dostępu - bezpośredni awans mistrza Polski do fazy ligowej LM od sezonu 2028/29" - powiedział PAP prezes zarządu Ekstraklasy SA Marcin Animucki.

Jak polskie kluby walczą o awans?

Lech Poznań po przejściu do Ligi Europy pokonał FC Thun 7:0, a Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4:0, niemal pewnie zapewniając sobie udział w jesiennej fazie ligowej LE. O fazę ligową Ligi Konferencji walczą Raków, który zremisował z Hajdukiem Split 2:2, oraz Górnik, który uległ AS Monaco 2:3. Punkty w rankingu UEFA przyznawane są za zwycięstwa i remisy, a następnie dzielone przez liczbę drużyn z danego kraju.

Działający z rocznym przesunięciem krajowy ranking UEFA decyduje o podziale miejsc w europejskich pucharach. Zdobyte punkty są dzielone przez pięć, ponieważ tyle drużyn reprezentuje Polskę w tym sezonie. Walka o 10. miejsce jest niezwykle ważna, ponieważ zapewnia bezpośredni start w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów, na co polscy kibice czekają od 2016 roku.