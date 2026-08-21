Jan Tomaszewski życzy Lewandowskiemu gry do 40. roku życia. Stawia jeden warunek

Ma grać do czterdziestki! Jest jeden warunek

Jan Tomaszewski, który słynie ze stanowczych poglądów, złożył życzenia najlepszemu polskiemu napastnikowi w historii. Kiedyś piłkarze w wieku 38 lat przebywali już na sportowej emeryturze, jednak były bramkarz uważa, że sytuacja wygląda inaczej.

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Mam nadzieję, że będzie jeszcze do 40-stki grał, ale w reprezentacji. Powtarzam, w reprezentacji!

W opinii Tomaszewskiego dzisiejszy futbol się zmienił, a profesjonaliści tacy jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi czy właśnie Robert Lewandowski mogą kontynuować karierę znacznie dłużej. Były reprezentant Polski zaznacza przy tym, że to gra w kadrze narodowej powinna stanowić dla „Lewego” główny cel.

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Zaskakująca rola w USA. To dowód!

Według Jana Tomaszewskiego dowodem na to, że Robert Lewandowski wciąż jest w rewelacyjnej dyspozycji, był jego niedawny występ w drużynie Chicago Fire. W meczu z Orlando, który przez media w USA był zapowiadany jako starcie Polaka z Antoine Griezmannem, kapitan naszej kadry pokazał się z zupełnie innej strony.

Przyzwyczajeni byliśmy do tego, że Robert Lewandowski gra jako środkowy napastnik, a tam grał jako rozgrywający. To, co on uskuteczniał z tymi swoimi podaniami, to amerykańscy komentatorzy pieli po prostu z zachwytu!

Robert Lewandowski przyczynił się do zwycięstwa swojego zespołu 2:1. Najpierw zgrał piłkę głową przed zdobyciem pierwszej bramki, a następnie wywalczył i wykorzystał rzut karny. Co ciekawe, z powodu zbliżającej się burzy spotkanie przerwano na dwie godziny. Według Tomaszewskiego sytuacja ta udowadnia, że polski napastnik odnajduje się w każdych warunkach.

Ma być jak Ibrahimović! Nowe zadanie w kadrze

Dobra gra Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych jest zdaniem Tomaszewskiego dowodem na to, że piłkarz nie jest za stary na występy w kadrze. Uważa on, że rola 38-latka w reprezentacji Polski musi ulec zmianie.

On jest po prostu tej drużynie potrzebny, bo podczas każdego meczu jest trenerem na boisku i ma spełniać rolę takiego Ibrahimovicia, który był w Szwecji. Pomagał, dopóki tylko mógł wejść na boisko i coś zrobić

Były bramkarz jest zdania, że po transferze z Barcelony do amerykańskiego klubu cele Lewandowskiego się zmienią. Występy w kadrze i ewentualny sukces na najbliższych mistrzostwach Europy mogą być dla niego dodatkową motywacją.