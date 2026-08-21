Pogoda na jesień 2026 zaskoczy. Synoptycy mają dobre wieści. Czy wróci złota polska jesień?

Po bardzo gorącym i burzowym lecie 2026, meteorolodzy przedstawiają wstępne prognozy na jesień, które mogą okazać się dużą niespodzianką.

Zgodnie z najnowszymi modelami pogodowymi czeka nas istotna zmiana: wrzesień oraz październik mają być cieplejsze i bardziej słoneczne niż w ubiegłych latach.

Czy to zwiastun powrotu "złotej polskiej jesieni" i jak to wpłynie na nasze plany? Sprawdź, co nas czeka i kiedy możemy spodziewać się prawdziwego ochłodzenia!

Pogoda na jesień 2026. Czy nadchodzące miesiące będą inne niż zazwyczaj?

Tegoroczne lato z pewnością zapadnie nam w pamięć. W wielu miejscach w Europie, a także w Polsce, czerwiec 2026 roku przyniósł rekordowe temperatury. Dni pełne upału często kończyły się nagłym ochłodzeniem i gwałtownymi burzami. Zastanawiamy się więc, czy jesień 2026 również będzie tak nieprzewidywalna. Dostępne są już pierwsze modele pogodowe, które pokazują, jakiej aury możemy spodziewać się we wrześniu i październiku.

Początek jesieni 2026 może być zaskakująco inny niż to bywało w poprzednich latach. Często narzekamy na to, że polska jesień stała się rzadkością – lato trwa długo, a po nim następuje od razu chłodny, deszczowy czas. Prawdziwa złota, polska jesień zniknęła. Jednak najnowsze prognozy meteorologiczne dają nadzieję, że ten rok przyniesie zmianę. Mimo że są to modele długoterminowe i mogą się jeszcze zmienić, widać w nich wyraźny trend. Jesień 2026 zapowiada się jako ciepły okres z długimi momentami bez opadów.

Z początkiem września 2026 powitamy słońce i przyjemne temperatury. Układy wyżowe zadbają o doskonałą pogodę. Wrzesień zapowiada się jako łagodny czas przejścia z gorącego lata w stronę chłodniejszej pory roku. Co istotne, meteorolodzy przewidują, że w pierwszej połowie miesiąca możemy doświadczyć napływu gorącego, a nawet upalnego powietrza. W niektórych regionach słupki rtęci mogą przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Z kolei na zachodzie, północy i w centrum kraju opady deszczu będą poniżej normy. Taka sytuacja na pewno nie ucieszy grzybiarzy, ponieważ brak wilgoci oznacza małe szanse na udane grzybobranie w lasach.

Jaka będzie pogoda w październiku 2026?

Październik 2026 również przywita nas wysokimi temperaturami, które mogą być wyższe o 2 stopnie Celsjusza od średniej wieloletniej. W wielu miejscach termometry w ciągu dnia pokażą ponad 20 stopni. Oczekuje się, że wyraźne ochłodzenie i zmiana pogody nastąpią dopiero w listopadzie. Według synoptyków, właśnie wtedy zacznie się typowa, zimna i deszczowa polska jesień. Nie powinno dziwić, że w tym miesiącu mogą pojawić się również mieszane opady deszczu ze śniegiem lub sam śnieg w niektórych regionach.